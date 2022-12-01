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Барабанщик KORN открыл новую серию на YouTube



Ray Luzier запустил "studio drum cam series" на своем канале не YouTube в рамках которой исполняет композиции, записанные за годы своей карьеры — зритель имеет возможность увидеть его работу с разных точек. Первые клипы уже доступны для просмотра!







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