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*Новое видео METALLICA 77
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 30
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 22
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 17
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
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Korn

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Барабанщик KORN открыл новую серию на YouTube



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Ray Luzier запустил "studio drum cam series" на своем канале не YouTube в рамках которой исполняет композиции, записанные за годы своей карьеры — зритель имеет возможность увидеть его работу с разных точек. Первые клипы уже доступны для просмотра!




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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1 дек 2022
gravitgroove
Хз, не нравится мне его звук в рядах этой группы. Корн и был тем уникален, что на фоне перегруженных жирным кранчем гитар звенели фанково-хип-хоповые ударные сильверии, а у этого человека, глядя на которого хочется его поприветствовать - «Привет, Толя!», имеет звук отцифрованных картонных коробок.

просмотров: 367

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