сегодня



Новая фигурка GHOST



В честь десятилетия с момента выпуска дебютного альбома GHOST Super 7 выпустят в рамках серии Ultimates! Figures Collection фигурку Papa Emeritus I эпохи "Opus Eponymous", которая будет поставляться в таком варианте:



* 2 heads (Papa I with Original Mitre and Papa I with Golden Mitre)



* 1 pair of black gloved fists



* 1 pair of black gloved gripping hands



* 1 pair of black gloved expressive hands



* 2 soft goods vestments (original red / black and white / gold)



* 2 Thuribles with real chains (silver and gold) Microphone with stand



* Microphone and mic stand







