23 май 2022



Раскрыты личности музыкантов GHOST



По сообщению Greek Ghost Fans, в нынешний состав GHOST под личинами Nameless Ghouls и The Ghoulettes скрываются:



* Chris Catalyst (a.k.a. Aether)

* Per Eriksson (a.k.a. Fire)

* Cos Sylvan (a.k.a. Rain)

* Hayden Scott (a.k.a. Mountain)

* Jutty Taylor (a.k.a. Swiss/Multi)

* Laura Scarbourough (a.k.a. Cirrus/ Tall)

* Mad Gallica (a.k.a. Cumulus / Curvy)

