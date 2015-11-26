сегодня



Лидер GHOST — о новой песне



TOBIAS FORGE в рамках недавнего интервью рассказал о новой песне "Hunter's Moon":



«Предыстория создания этой песни, а именно песни, связанной с фильмом "Halloween Kills", заключается в том, что Райан Турек, один из продюсеров фильма, спросил меня, не заинтересован ли я в сочинении трека для фильма и конкретно для этого фильма. Я ответил, что у меня уже есть несколько подходящих для этого вариантов, и, в частности, один из них, по моему мнению, очень хорошо вписывается в концепцию.



Изначально у меня в голове было только название "Hunter's Moon". Много лет назад я искал значение "Harvest Moon", как в альбоме Neil'a Young'a, и в контексте "Harvest Moon", который по сути... Это была, я полагаю, статья о фермерстве и лунных циклах в сельском хозяйстве. И в сентябре есть "Harvest Moon", а в октябре, после "Harvest Moon", около Хэллоуина, есть "Hunter's Moon". И сразу же, увидев это, я подумал, что если я когда-нибудь напишу песню о Хэллоуине, что обязательно нужно сделать готической рок-группе, я использую это название.



Когда я узнал, что в фильме "Halloween" будет звучать песня под названием "Hunter's Moon", мне было довольно легко придумать тему, которая упростит лирическое содержание. Я хотел, чтобы текст был ностальгическим, с тоской по прошлому, но в то же время полуромантическим, а также с лёгким знаком вопроса о "братской любви", "дружеской любви". Вот именно об этом я и написал.



Иногда, когда вы создаете пёсни, особенно если они предназначены для более крупного, широкого формата, вы можете зациклиться на деталях, вы вкладываете слишком много в каждую песню — у неё должно быть слишком много целей — в то время как эта песня была довольно простой; она должна была идти рука об руку с "Halloween"».







</div>





</div>











+4 -0



просмотров: 650

