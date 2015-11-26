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Ghost

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26 дек 2020 : 		 GHOST отправятся в студию зимой

26 дек 2020 : 		 Вышла фигурка GHOST

25 дек 2020 : 		 GHOST проиграли суд по претензиям на название водки

25 май 2020 : 		 Бывший участник GHOST выпускает альбом

22 май 2020 : 		 Производители водки GHOST ответили лидеру GHOST

15 май 2020 : 		 Представители GHOST ответили производителям водки GHOST

15 май 2020 : 		 GHOST предъявили производителям водки GHOST

8 апр 2020 : 		 Новые фигурки GHOST

20 мар 2020 : 		 Фанат, посетивший концерт GHOST в Мексике, стал первой жертвой коронавируса в стране

6 мар 2020 : 		 GHOST простились с папой

20 янв 2020 : 		 Фронтмен GHOST об идеях для клипов

14 янв 2020 : 		 Пазлы GHOST выйдут весной

19 дек 2019 : 		 Лидер GHOST: «Из Tom'a Araya'и вышел бы отличный Санта!»

16 дек 2019 : 		 GHOST запишут песню для специального проекта

27 ноя 2019 : 		 Лидер GHOST получит награду

27 окт 2019 : 		 Видео с выступления GHOST
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Лидер GHOST — о новой песне



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TOBIAS FORGE в рамках недавнего интервью рассказал о новой песне "Hunter's Moon":

«Предыстория создания этой песни, а именно песни, связанной с фильмом "Halloween Kills", заключается в том, что Райан Турек, один из продюсеров фильма, спросил меня, не заинтересован ли я в сочинении трека для фильма и конкретно для этого фильма. Я ответил, что у меня уже есть несколько подходящих для этого вариантов, и, в частности, один из них, по моему мнению, очень хорошо вписывается в концепцию.

Изначально у меня в голове было только название "Hunter's Moon". Много лет назад я искал значение "Harvest Moon", как в альбоме Neil'a Young'a, и в контексте "Harvest Moon", который по сути... Это была, я полагаю, статья о фермерстве и лунных циклах в сельском хозяйстве. И в сентябре есть "Harvest Moon", а в октябре, после "Harvest Moon", около Хэллоуина, есть "Hunter's Moon". И сразу же, увидев это, я подумал, что если я когда-нибудь напишу песню о Хэллоуине, что обязательно нужно сделать готической рок-группе, я использую это название.

Когда я узнал, что в фильме "Halloween" будет звучать песня под названием "Hunter's Moon", мне было довольно легко придумать тему, которая упростит лирическое содержание. Я хотел, чтобы текст был ностальгическим, с тоской по прошлому, но в то же время полуромантическим, а также с лёгким знаком вопроса о "братской любви", "дружеской любви". Вот именно об этом я и написал.

Иногда, когда вы создаете пёсни, особенно если они предназначены для более крупного, широкого формата, вы можете зациклиться на деталях, вы вкладываете слишком много в каждую песню — у неё должно быть слишком много целей — в то время как эта песня была довольно простой; она должна была идти рука об руку с "Halloween"».

GHOST











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