GHOST отправятся в студию зимой

Лидер GHOST Tobias Forge в одном из осенних интервью для Sweden Rock Magazine рассказал о ближайших планах группы:
«Я планирую месяца два заниматься сочинением, где-то до Рождества, а запись альбома начать в январе. Обычно на запись уходит недель шесть, и потом ещё две-три нужно для сведения и мастеринга. Так что к марту пластинка должна уже быть готова, но она не будет выпущена до лета. И я надеюсь, тогда мы сможем отправиться в турне, постучим по дереву. Но мы не хотим выпускать альбом, пока не будем уверены в том, что можем ехать. Релиз должен совпасть со стартом тура. Мы можем заявить о дате выхода и датах тура, а потом, по какой-то причине, тур не сможет стартовать, но это уже будет другой вопрос».
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