сегодня



Размалёванных на концерт GHOST не пущать!



Заведение в Миссури, где 11 августа выступали GHOST и AMON AMARTH, принесло извинения поклонникам группы за недопонимание в отношении правил использования раскраски для лица.



За два дня до концерта Hollywood Casino Amphitheatre в Мэриленд-Хайтс сообщил в социальных сетях, что «краска для лица или маски, закрывающие лицо, НЕ допускаются при входе в зал или при покупке товаров в пунктах продажи. Любые маски, закрывающие лицо, должны быть сняты по требованию», — говорилось в документе.



Несмотря на публичное заявление о правилах использования краски для лица, многие фанаты двух групп, придя на концерт, поняли, что нарушают эти правила, и сотрудники концертного зала либо отказали им во входе, либо велели снять краску с лица. В результате возникла недопонимание того, что разрешено, а что нет. Так, одна из поклонниц GHOST сообщила в соцсетях, что ей сказали, что её макияж «слишком светлый и выглядит как краска для лица, поэтому мне дали салфетки для макияжа и сказали, что белый цвет глаз не помогает». Другая участница написала в соцсетях: «Так странно, что мы не видели, чтобы у кого-то были проблемы. Мы простояли в VIP-очереди больше часа с людьми, у которых был макияж. Все они прошли через охрану. И никто не сказал им ни слова. Очень жаль, что так получилось. Я даже была там на концертах KISS... Люди были в гриме KISS».



На следующий день администрация Hollywood Casino Amphitheatre опубликовала заявление, в котором извинилась за возникшую путаницу и подчеркнули, что GHOST не является инициатором запрета на раскрашивание лиц. Посетителям, которые «столкнулись с проблемами» на концерте, было предложено связаться с заведением по электронной почте, чтобы помочь «исправить ситуацию» на будущих концертов.



«Спасибо всем, кто присоединился к нам на потрясающем шоу GHOST вчера вечером. От имени нашей команды мы хотели бы принести извинения за недоразумение, связанное с удалением краски с лица. Это произошло не по указанию GHOST. Если у вас возникли проблемы на вчерашнем шоу, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы мы могли исправить ситуацию на будущих концертах».















+0 -0



( 4 ) просмотров: 460

