Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*RUSH соболезнуют евреям 77
*SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравье... 33
*TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день 33
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 30
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 29
*Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!» 23
*Вокалист VOLBEAT: «"Spiritual Healing" изменил всю сцену» 21
*MANOWAR вновь переписывают и обещают новое в 2025 19
*Вокалист DISTURBED: «Отечество в опасности!» 19
*Видео с текстом от JUDAS PRIEST 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*RUSH соболезнуют евреям 77
*SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравье... 33
*TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день 33
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 30
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 29
[= ||| все новости группы



*

Ghost

*



19 окт 2023 : 		 Лидера GHOST разозлили действия площадки

15 окт 2023 : 		 Видео полного выступления GHOST

14 окт 2023 : 		 Юбилейное дилдо от GHOST

12 окт 2023 : 		 GHOST готовят фильм

11 сен 2023 : 		 Сингл GHOST получил платину

26 авг 2023 : 		 Почему GHOST лучшая группа в мире?

15 авг 2023 : 		 Размалёванных на концерт GHOST не пущать!

11 авг 2023 : 		 Видео с выступления GHOST

4 авг 2023 : 		 GHOST открыли тур

8 июл 2023 : 		 Кавер-версия SHAKESPEARS SISTER от GHOST

16 июн 2023 : 		 Видео с выступления GHOST

15 июн 2023 : 		 Бокс-сет от GHOST

1 июн 2023 : 		 PAUL DI'ANNO опять про GHOST

31 май 2023 : 		 Лидер GHOST — о создании новых песен

25 май 2023 : 		 Лидер GHOST — о выборе кавер-версий

22 май 2023 : 		 PAUL DI'ANNO о кавер-версии GHOST: «Это какая-то срань!»

19 май 2023 : 		 Кавер-версия TINA TURNER от GHOST

17 май 2023 : 		 Новая фигурка GHOST

16 май 2023 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от GHOST

15 май 2023 : 		 Лидер GHOST об исполнении песни группы фронтменом METALLICA

9 май 2023 : 		 Вокалист GHOST об актуальности песни GENESIS

4 май 2023 : 		 GHOST взяли Grammis

11 апр 2023 : 		 GHOST записали кавер-версии RUSH, MISFITS, U2 и MOTÖRHEAD

9 апр 2023 : 		 Новое видео GHOST

17 фев 2023 : 		 Новое видео GHOST

27 янв 2023 : 		 JOE ELLIOTT спелся с GHOST
Показать далее
| - |

|||| 19 окт 2023

Лидера GHOST разозлили действия площадки



zoom
Лидер GHOST Tobias Forge в интервью Metal Hammer признался, что был в ярости из-за действий организаторов Hollywood Casino Amphitheatre:

«Я был в ярости/ Я узнал, что это была инициатива некоторых сотрудников службы безопасности, которые не любили группу. Им не нравилось то, что мы делали, и они решили проявить жестокость по отношению к этим детям, а те были очень, очень расстроены таким поведением.

Они объяснили им, что это требование группы. Это меня расстроило. Мы никогда не стали бы так обращаться к нашим фанатам. Мы хотим, чтобы они принарядились, чтобы они пришли и повеселились».

Далее Forge объяснил, почему он особенно чувствителен к чувствам фанатов GHOST, сказав:

«За годы работы я понял, что многие из наших поклонников так или иначе являются аутсайдерами, их жизнь протекает в одиночестве или они с чем-то борются. Чувствуется, что среди наших поклонников много обиженных, и я хочу это исправить. Они обрели некую принадлежность к группе фанатов GHOST».








Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 239

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом