19 окт 2023



Лидера GHOST разозлили действия площадки



Лидер GHOST Tobias Forge в интервью Metal Hammer признался, что был в ярости из-за действий организаторов Hollywood Casino Amphitheatre:



«Я был в ярости/ Я узнал, что это была инициатива некоторых сотрудников службы безопасности, которые не любили группу. Им не нравилось то, что мы делали, и они решили проявить жестокость по отношению к этим детям, а те были очень, очень расстроены таким поведением.



Они объяснили им, что это требование группы. Это меня расстроило. Мы никогда не стали бы так обращаться к нашим фанатам. Мы хотим, чтобы они принарядились, чтобы они пришли и повеселились».



Далее Forge объяснил, почему он особенно чувствителен к чувствам фанатов GHOST, сказав:



«За годы работы я понял, что многие из наших поклонников так или иначе являются аутсайдерами, их жизнь протекает в одиночестве или они с чем-то борются. Чувствуется, что среди наших поклонников много обиженных, и я хочу это исправить. Они обрели некую принадлежность к группе фанатов GHOST».















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