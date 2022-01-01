Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 25
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 19
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 18
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 18
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
*Новое видео MEGADETH 11
*JOE LYNN TURNER благодарит за сострадание 9
*DAVID ELLEFSON и JEFF SCOTT SOTO выпустили новое видео 9
*OZZY OSBOURNE: «Я не хочу умирать в Америке» 9
*Лидер MEGADETH — об использовании его музыки в альбомах META... 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 25
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 19
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 18
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 18
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
[= ||| все новости группы



*

Ghost

*



5 сен 2022 : 		 Лидер GHOST — о коммерческом успехе

30 авг 2022 : 		 GHOST впервые исполнили "Watcher In The Sky"

29 авг 2022 : 		 Новый альбом GHOST будет другим

27 июл 2022 : 		 Новое видео GHOST

17 июл 2022 : 		 Вокалист PRIEST: «Пока я был в GHOST, наёмников не было»

13 июл 2022 : 		 Вокалист PRIEST: «Последний альбом GHOST — такое себе»

7 июл 2022 : 		 Бывший участник GHOST: «Мне потребовалось полгода терапии после увольнения»

20 июн 2022 : 		 Вокалист GHOST потерял голос

11 июн 2022 : 		 Синглы GHOST стали золотыми

23 май 2022 : 		 Раскрыты личности музыкантов GHOST

21 май 2022 : 		 Лидер GHOST — о сотрудничестве: «Всегда всё дело в химии»

17 май 2022 : 		 Лидер GHOST — о влиянии IRON MAIDEN

14 май 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM хвалит GHOST

7 май 2022 : 		 Лидер GHOST — о членах на сцене

7 май 2022 : 		 ROB HALFORD признался в симпатии к группе GHOST

12 апр 2022 : 		 GHOST представили новые песни

31 мар 2022 : 		 Трилогия от GHOST

21 мар 2022 : 		 Успехи в чартах GHOST

21 мар 2022 : 		 Лидер GHOST — о контроле

18 мар 2022 : 		 GHOST в "Jimmy Kimmel Live!"

11 мар 2022 : 		 Новый альбом GHOST доступен для прослушивания

10 мар 2022 : 		 Видео полного выступления GHOST

9 мар 2022 : 		 Лидер GHOST — о песне про Майка Пенса

8 мар 2022 : 		 Специальное шоу от GHOST

3 мар 2022 : 		 Видео с текстом от GHOST

2 мар 2022 : 		 Лидер GHOST — о сменах продюсера
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер GHOST — о коммерческом успехе



zoom
Tobias Forge ответил на вопрос, как GHOST удаётся оставаться коммерчески успешной группой при огромной популярности поп и эрэнбэ-звёзд:

«Я думаю, есть разные причины. И всё это объединилось в единое целое, как бы создав совокупность нашей карьеры. Но я думаю, что помогло наше звучание и наша манера не записывать каждый раз одну и ту же пластинку, но при этом иметь в ней фирменную ДНК. Я считаю, что это помогло нам последовательно пытаться донести шоу до людей.

Для многих групп, я думаю, это противоречит логике — пытаться выйти за рамки своих возможностей. Но этому способствовал тот факт, что я был единственным, кто вкладывал деньги, а всем остальным платили [смеётся]. Если бы у нас люди голосовали за всё, так бы не получилось. Поскольку я был так решительно настроен, что я хочу быть тем, кем METALLICA была в 80-х, в туре "...And Justice For All". Такой группой или как "Powerslave" у IRON MAIDEN. Такого рода грёбаный театр и выступления на аренах. И на меня всегда очень сильно повлияли PINK FLOYD и THE ROLLING STONES. Как бы я ни был придурковат и рос, слушая очень непонятный, очень экстремальный дэт-металл, у меня также есть огромная привязанность и детская любовь к аренному року. И в наше время, особенно когда рок не является модным, я думаю, нам пошло на пользу то, что мы пошли против стаи. Когда мы были дебютантами, всё ещё существовал эмо-кор, и мы выделялись как больной палец. Каким-то образом нам повезло, что люди начали принимать и нас, хотя мы не были частью какого-то крупного музыкального движения. Может быть, в то время и был какой-то шум по поводу подпольного оккультного рока. Но это было на таком низком уровне, что не повлияло бы на людей в целом. Но потом я должен отдать должное басисту [GUNS N' ROSES] Duff'y McKagan'y, [фронтмену METALLICA] James'y Hetfield'y, [вокалисту PANTERA] Phil'y Anselmo, Jerry Cantrell'y из ALICE IN CHAINS и Dave'y Grohl'y [FOO FIGHTERS], конечно. Все эти ребята брали нас с собой в туры. Они вывели группу GHOST на свои сцены и представили нас перед большим количеством людей. Без этого ничего бы не было».




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 266

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом