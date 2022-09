Лидер GHOST — о коммерческом успехе

сегодня



Tobias Forge ответил на вопрос, как GHOST удаётся оставаться коммерчески успешной группой при огромной популярности поп и эрэнбэ-звёзд:



«Я думаю, есть разные причины. И всё это объединилось в единое целое, как бы создав совокупность нашей карьеры. Но я думаю, что помогло наше звучание и наша манера не записывать каждый раз одну и ту же пластинку, но при этом иметь в ней фирменную ДНК. Я считаю, что это помогло нам последовательно пытаться донести шоу до людей.



Для многих групп, я думаю, это противоречит логике — пытаться выйти за рамки своих возможностей. Но этому способствовал тот факт, что я был единственным, кто вкладывал деньги, а всем остальным платили [смеётся]. Если бы у нас люди голосовали за всё, так бы не получилось. Поскольку я был так решительно настроен, что я хочу быть тем, кем METALLICA была в 80-х, в туре "...And Justice For All". Такой группой или как "Powerslave" у IRON MAIDEN. Такого рода грёбаный театр и выступления на аренах. И на меня всегда очень сильно повлияли PINK FLOYD и THE ROLLING STONES. Как бы я ни был придурковат и рос, слушая очень непонятный, очень экстремальный дэт-металл, у меня также есть огромная привязанность и детская любовь к аренному року. И в наше время, особенно когда рок не является модным, я думаю, нам пошло на пользу то, что мы пошли против стаи. Когда мы были дебютантами, всё ещё существовал эмо-кор, и мы выделялись как больной палец. Каким-то образом нам повезло, что люди начали принимать и нас, хотя мы не были частью какого-то крупного музыкального движения. Может быть, в то время и был какой-то шум по поводу подпольного оккультного рока. Но это было на таком низком уровне, что не повлияло бы на людей в целом. Но потом я должен отдать должное басисту [GUNS N' ROSES] Duff'y McKagan'y, [фронтмену METALLICA] James'y Hetfield'y, [вокалисту PANTERA] Phil'y Anselmo, Jerry Cantrell'y из ALICE IN CHAINS и Dave'y Grohl'y [FOO FIGHTERS], конечно. Все эти ребята брали нас с собой в туры. Они вывели группу GHOST на свои сцены и представили нас перед большим количеством людей. Без этого ничего бы не было».







