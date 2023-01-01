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*SUM 41 всё 29
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 28
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Ghost

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Вокалист GHOST об актуальности песни GENESIS



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В рамках недавней беседы с лидером GHOST, Tobias Forge объяснил, почему выбрал для кавер-версии песню "Jesus He Knows Me" и насколько актуален ее сатирический взгляд на телевидение:

«Это пугающе ужасно. Легко не смеяться над точностью, с которой Phil Collins написал текст, который десять лет назад казался почти устаревшим, даже вышедшим из моды, а сейчас кажется таким современным и актуальным.

Когда мы начали гастролировать по Америке, меня много раз спрашивали: "У вас есть проблемы с христианскими фундаменталистами, пикетчиками или другими людьми?". Я отвечал: "Нет, ничего подобного". Похоже, что здесь есть некая подоплека этих проблем. Я такого не видел, мы были повсюду, даже на юге, и, безусловно, много в центральных районах страны.

Мое впечатление от этих городов просто замечательное - много хороших людей, которые приходят на рок-шоу, и они очень дружелюбны, и все просто чертовски здорово. А потом, в последние пять или шесть лет, люди все те же, я все еще ощущаю, что они находятся в одном и том же окружении. Но, безусловно, параллельно с этим существует целый культ Плоской Земли, который только что решил сдаться. Я не знаю, какова их цель».




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