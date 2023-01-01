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У GHOST уже есть несколько песен



Tobias Forge в интервью Metal Hammer сообщил, что уже написал несколько песен для GHOST, а также рассказал о том, как воспринимает процесс создания музыки:



«Мне нравится сравнивать то, чем я занимаюсь, с работой шеф-повара. Шеф-поваром с несколькими разными интересами и специализациями. Вы можете открыть несколько разных ресторанов — итальянский, греческий, азиатский фьюжн. Но их объединяет приправа, декор и дизайн интерьера... секретный соус. Для меня каждая пластинка, каждый новый цикл — это новый ресторан, но мне не нужно сидеть с пустой бумагой и каждый раз придумывать что-то новое, потому что секретный соус один и тот же. Если это написано в моем блокноте, это будет звучать как GHOST».







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