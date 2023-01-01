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*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 46
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 45
*SEPULTURA едет в прощальный тур 42
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 28
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
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Ghost

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11 дек 2023 : 		 У GHOST уже есть несколько песен

2 дек 2023 : 		 GHOST выпускают компиляцию

19 окт 2023 : 		 Лидера GHOST разозлили действия площадки

15 окт 2023 : 		 Видео полного выступления GHOST

14 окт 2023 : 		 Юбилейное дилдо от GHOST

12 окт 2023 : 		 GHOST готовят фильм

11 сен 2023 : 		 Сингл GHOST получил платину

26 авг 2023 : 		 Почему GHOST лучшая группа в мире?

15 авг 2023 : 		 Размалёванных на концерт GHOST не пущать!

11 авг 2023 : 		 Видео с выступления GHOST

4 авг 2023 : 		 GHOST открыли тур

8 июл 2023 : 		 Кавер-версия SHAKESPEARS SISTER от GHOST

16 июн 2023 : 		 Видео с выступления GHOST

15 июн 2023 : 		 Бокс-сет от GHOST

1 июн 2023 : 		 PAUL DI'ANNO опять про GHOST

31 май 2023 : 		 Лидер GHOST — о создании новых песен

25 май 2023 : 		 Лидер GHOST — о выборе кавер-версий

22 май 2023 : 		 PAUL DI'ANNO о кавер-версии GHOST: «Это какая-то срань!»

19 май 2023 : 		 Кавер-версия TINA TURNER от GHOST

17 май 2023 : 		 Новая фигурка GHOST

16 май 2023 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от GHOST

15 май 2023 : 		 Лидер GHOST об исполнении песни группы фронтменом METALLICA

9 май 2023 : 		 Вокалист GHOST об актуальности песни GENESIS

4 май 2023 : 		 GHOST взяли Grammis

11 апр 2023 : 		 GHOST записали кавер-версии RUSH, MISFITS, U2 и MOTÖRHEAD

9 апр 2023 : 		 Новое видео GHOST
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У GHOST уже есть несколько песен



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Tobias Forge в интервью Metal Hammer сообщил, что уже написал несколько песен для GHOST, а также рассказал о том, как воспринимает процесс создания музыки:

«Мне нравится сравнивать то, чем я занимаюсь, с работой шеф-повара. Шеф-поваром с несколькими разными интересами и специализациями. Вы можете открыть несколько разных ресторанов — итальянский, греческий, азиатский фьюжн. Но их объединяет приправа, декор и дизайн интерьера... секретный соус. Для меня каждая пластинка, каждый новый цикл — это новый ресторан, но мне не нужно сидеть с пустой бумагой и каждый раз придумывать что-то новое, потому что секретный соус один и тот же. Если это написано в моем блокноте, это будет звучать как GHOST».




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