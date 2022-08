сегодня



GHOST впервые исполнили "Watcher In The Sky"



GHOST впервые исполнили песню "Watcher In The Sky" вживую 26 августа на концерте, открывающем североамериканский тур группы с MASTODON летом/осенью 2022 года на Pechanga Arena в Сан-Диего, Калифорния.



Композиция "Watcher In The Sky" вошла в пятый альбом GHOST "Impera", который был продан тиражом 70 000 эквивалентных единиц в США в первую неделю после выхода и занял 2-ю позицию в чарте Billboard 200. Это третий альбом, попавший в топ-10, и пятый альбом, вошедший в топ-40 чартов, для шведской группы.



"Impera" занял позицию № 1 в Германии и Швеции, № 2 в Великобритании, Нидерландах, Бельгии и Норвегии, № 3 в Австралии, № 5 во Франции и Ирландии и № 20 в Италии.



Альбом "Impera" был выпущен 11 марта. 12-песенный альбом был спродюсирован Класом Олундом и смикширован Энди Уоллесом.



Лидер GHOST Tobias Forge рассказал журналу Metal Hammer о "Watcher In The Sky":



«Эта песня с энтузиазмом объясняет, как мы можем использовать науку, чтобы сделать мир меньше и обратить научные вещи вспять. По сути, это сплющенная Земля, что я нахожу забавным».



Сет-лист GHOST на концерте 26 августа в Pechanga Arena:



01. Kaisarion

02. Rats

03. Faith

04. Spillways

05. Devil Church

06. Cirice

07. Hunter's Moon

08. Ritual

09. Call Me Little Sunshine

10. Con Clavi Con Dio

11. Prime Mover

12. Watcher In The Sky

13. Year Zero

14. He Is

15. Miasma

16. Mary On A Cross

17. Mummy Dust



Бис:



18. Dance Macabre

19. Square Hammer







