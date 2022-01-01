GHOST впервые исполнили "Watcher In The Sky"

GHOST впервые исполнили песню "Watcher In The Sky" вживую 26 августа на концерте, открывающем североамериканский тур группы с MASTODON летом/осенью 2022 года на Pechanga Arena в Сан-Диего, Калифорния.
Композиция "Watcher In The Sky" вошла в пятый альбом GHOST "Impera", который был продан тиражом 70 000 эквивалентных единиц в США в первую неделю после выхода и занял 2-ю позицию в чарте Billboard 200. Это третий альбом, попавший в топ-10, и пятый альбом, вошедший в топ-40 чартов, для шведской группы.
"Impera" занял позицию № 1 в Германии и Швеции, № 2 в Великобритании, Нидерландах, Бельгии и Норвегии, № 3 в Австралии, № 5 во Франции и Ирландии и № 20 в Италии.
Альбом "Impera" был выпущен 11 марта. 12-песенный альбом был спродюсирован Класом Олундом и смикширован Энди Уоллесом.
Лидер GHOST Tobias Forge рассказал журналу Metal Hammer о "Watcher In The Sky":
«Эта песня с энтузиазмом объясняет, как мы можем использовать науку, чтобы сделать мир меньше и обратить научные вещи вспять. По сути, это сплющенная Земля, что я нахожу забавным».
Сет-лист GHOST на концерте 26 августа в Pechanga Arena:
01. Kaisarion
02. Rats
03. Faith
04. Spillways
05. Devil Church
06. Cirice
07. Hunter's Moon
08. Ritual
09. Call Me Little Sunshine
10. Con Clavi Con Dio
11. Prime Mover
12. Watcher In The Sky
13. Year Zero
14. He Is
15. Miasma
16. Mary On A Cross
17. Mummy Dust
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