9 апр 2023



Новое видео GHOST



"Jesus He Knows Me", новое видео группы GHOST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового ЕР "Phantomime":



01. See No Evil (TELEVISION)

02. Jesus He Knows Me (GENESIS)

03. Hanging Around (THE STRANGLERS)

04. Phantom Of The Opera (IRON MAIDEN)

05. We Don't Need Another Hero (Thunderdome) (Tina Turner)







