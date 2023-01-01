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*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 42
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 27
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 22
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
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Ghost

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9 апр 2023 : 		 Новое видео GHOST

17 фев 2023 : 		 Новое видео GHOST

27 янв 2023 : 		 JOE ELLIOTT спелся с GHOST

10 янв 2023 : 		 TOBIAS FORGE — о планах GHOST

16 дек 2022 : 		 Видео с текстом от GHOST

15 дек 2022 : 		 TOBIAS FORGE: «Почему GHOST никогда не будут играть дэт»

6 дек 2022 : 		 GHOST получили золото

25 ноя 2022 : 		 Лидер GHOST старается найти настрой для нового альбома

22 ноя 2022 : 		 GHOST выиграли первую американскую награду

23 сен 2022 : 		 Лидер GHOST: «Хейтеры — это прекрасно!»

23 сен 2022 : 		 Концертное видео GHOST

22 сен 2022 : 		 GHOST впервые в Billboard Hot 100

17 сен 2022 : 		 Лидер GHOST — о важности социальных сетей

15 сен 2022 : 		 Лидер GHOST: «Сейчас многие ваши любимые группы страдают»

13 сен 2022 : 		 Видео полного выступления GHOST

8 сен 2022 : 		 GHOST почтили память лидера DEATH

5 сен 2022 : 		 Лидер GHOST — о коммерческом успехе

30 авг 2022 : 		 GHOST впервые исполнили "Watcher In The Sky"

29 авг 2022 : 		 Новый альбом GHOST будет другим

27 июл 2022 : 		 Новое видео GHOST

17 июл 2022 : 		 Вокалист PRIEST: «Пока я был в GHOST, наёмников не было»

13 июл 2022 : 		 Вокалист PRIEST: «Последний альбом GHOST — такое себе»

7 июл 2022 : 		 Бывший участник GHOST: «Мне потребовалось полгода терапии после увольнения»

20 июн 2022 : 		 Вокалист GHOST потерял голос

11 июн 2022 : 		 Синглы GHOST стали золотыми

23 май 2022 : 		 Раскрыты личности музыкантов GHOST
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|||| 9 апр 2023

Новое видео GHOST



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"Jesus He Knows Me", новое видео группы GHOST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового ЕР "Phantomime":

01. See No Evil (TELEVISION)
02. Jesus He Knows Me (GENESIS)
03. Hanging Around (THE STRANGLERS)
04. Phantom Of The Opera (IRON MAIDEN)
05. We Don't Need Another Hero (Thunderdome) (Tina Turner)




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