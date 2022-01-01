сегодня



Лидер GHOST — о членах на сцене



Tobias Forge в программе "Drinks With Johnny" ответил на вопрос о том, сколько в его жизни было «членов на сцене»:



«Сколько было членов на сцене? Я точно и не знаю — может быть, 15, наверное как-то так. Но что касается записей, то для большинства я использовал одного и того же барабанщика — его зовут Ludvig Kennberg, он был с первого по четвёртый альбомы, на ЕР и всём, что было между ними, но он никогда не играл с нами на концертах. Так что эти отношения являются чем-то вроде самостоятельной части процесса, которая ощущается как... Всякий раз, когда мы собираемся вместе и записываемся, это похоже на... "Вот мы и снова здесь". Это вроде как одно, а живая группа всегда была другой».







+1 -0



просмотров: 294

