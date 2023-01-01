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Кавер-версия TINA TURNER от GHOST



GHOST представили собственную версию композиции TINA TURNER We Don't Need Another Hero, которая будет включена в новый ЕР "Phantomime":



01. See No Evil (TELEVISION)

02. Jesus He Knows Me (GENESIS)

03. Hanging Around (THE STRANGLERS)

04. Phantom Of The Opera (IRON MAIDEN)

05. We Don't Need Another Hero (Thunderdome) (Tina Turner)







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