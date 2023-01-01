Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 50
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 24
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*THE AGONIST всё 18
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
*EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге 15
*DAVID LEE ROTH продолжает танцевать 14
*Видео с выступления W.A.S.P. 13
*Гитарист SLAYER скинул 500 000 13
*ROBERT TRUJILLO назвал любимый альбом METALLICA 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 50
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 24
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*THE AGONIST всё 18
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
[= ||| все новости группы



*

Ghost

*



19 май 2023 : 		 Кавер-версия TINA TURNER от GHOST

17 май 2023 : 		 Новая фигурка GHOST

16 май 2023 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от GHOST

15 май 2023 : 		 Лидер GHOST об исполнении песни группы фронтменом METALLICA

9 май 2023 : 		 Вокалист GHOST об актуальности песни GENESIS

4 май 2023 : 		 GHOST взяли Grammis

11 апр 2023 : 		 GHOST записали кавер-версии RUSH, MISFITS, U2 и MOTÖRHEAD

9 апр 2023 : 		 Новое видео GHOST

17 фев 2023 : 		 Новое видео GHOST

27 янв 2023 : 		 JOE ELLIOTT спелся с GHOST

10 янв 2023 : 		 TOBIAS FORGE — о планах GHOST

16 дек 2022 : 		 Видео с текстом от GHOST

15 дек 2022 : 		 TOBIAS FORGE: «Почему GHOST никогда не будут играть дэт»

6 дек 2022 : 		 GHOST получили золото

25 ноя 2022 : 		 Лидер GHOST старается найти настрой для нового альбома

22 ноя 2022 : 		 GHOST выиграли первую американскую награду

23 сен 2022 : 		 Лидер GHOST: «Хейтеры — это прекрасно!»

23 сен 2022 : 		 Концертное видео GHOST

22 сен 2022 : 		 GHOST впервые в Billboard Hot 100

17 сен 2022 : 		 Лидер GHOST — о важности социальных сетей

15 сен 2022 : 		 Лидер GHOST: «Сейчас многие ваши любимые группы страдают»

13 сен 2022 : 		 Видео полного выступления GHOST

8 сен 2022 : 		 GHOST почтили память лидера DEATH

5 сен 2022 : 		 Лидер GHOST — о коммерческом успехе

30 авг 2022 : 		 GHOST впервые исполнили "Watcher In The Sky"

29 авг 2022 : 		 Новый альбом GHOST будет другим
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Кавер-версия TINA TURNER от GHOST



zoom
GHOST представили собственную версию композиции TINA TURNER We Don't Need Another Hero, которая будет включена в новый ЕР "Phantomime":

01. See No Evil (TELEVISION)
02. Jesus He Knows Me (GENESIS)
03. Hanging Around (THE STRANGLERS)
04. Phantom Of The Opera (IRON MAIDEN)
05. We Don't Need Another Hero (Thunderdome) (Tina Turner)




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 214

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом