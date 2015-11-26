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Лидер GHOST — о прелести быть основным автором



В рамках недавней беседы Tobias Forge рассказал о тех преимуществах, которые появляются в группе из-за того, что он основной автор песен:



«Хорошо в этом то, что поскольку я играю не одну роль в группе, где есть ещё пять эго, мне легче [сказать]: "Нет, нет, нет. Мы можем пропустить соло здесь. Я могу передвинуть это соло. Подождите минутку — я могу записать эту маленькую басовую партию. Я могу сыграть эту маленькую гитарную партию на пианино или органе. Попробуйте сказать это гитаристу. Если это его произведение, если это его маленькая вещь, его момент блеснуть, это вызовет проблемы, в то время как когда вы делаете это по-моему... По крайней мере, с моей точки зрения я могу сказать людям, которых я приглашаю для определённого бита или определённого произведения, что я знаю, что он или она сделает лучше меня, и я могу просто сказать им, что делать, что уже предрешено, что нужно делать. Это не то же самое, как если бы я сказал: "Вот вам свобода действий, вот вам пять минут, и вы можете делать всё, что хотите". И это даёт мне немного больше режиссёрского взгляда на вещи, хотя я и сочинил историю. Даже когда дело доходит до вокала, я могу послушать свой собственный вокал и сказать: "О, это звучит как дерьмо. Мне это не нравится". Я стараюсь быть настолько объективным, насколько это возможно.



Когда у тебя пять месяцев на запись альбома... Я обнаружил это, когда мы записывали [предстоящий альбом GHOST "Impera"], и такое всегда случается — по крайней мере, со мной. В тот или иной момент внезапно мои уши... Я заболеваю — мы называем это "слуховым СПИДом" на самом деле. Это когда твои уши как бы умирают. Это банально и, возможно, не смешно, но так происходит. И вдруг мне перестаёт нравиться запись. Был момент этим [прошлым] летом, я просто пришёл в студию, и мои уши просто умерли: "Мне больше не нравится эта запись". И с этого момента мне стало намного труднее, потому что она мне не нравилась [смеётся]. Потому что ты устаешь от неё. А потом, когда вы закончили запись и время от времени слушаете её просто потому, что вам это нужно, бывают такие моменты: "Вау, она звучит лучше, чем я её запомнил". А потом ты слушаешь её снова через несколько дней и думаешь: "Вау, это отстой". Это очень болезненный процесс, когда ты переступаешь этот маленький порог. Я думаю, что во всём есть свои плюсы и минусы. Но я считаю, что обычно, когда продюсер или кто-то приходит и работает со мной, обычно этот человек очень рад, что рядом нет группы, имеющей своё мнение. Это классическая бесконечная боль большинства групп. Я не говорю про каждую группу, но в большинстве групп в какой-то момент всегда есть кто-то, кто не имеет веса. И иногда это очень непрактично. И к счастью, я всегда буду таким [смеётся]. По меньшей мере, я могу сказать кому-то: "Я знаю одного замечательного клавишника, который может сыграть вот это". Я знаю, чего я хочу, я знаю, что я слышу, и мы можем так притворяться, но если нам нужен кто-то, кто действительно может так сыграть, мы можем просто позвонить этому человеку, и нам не придётся полагаться на нашего парня или девушку, которые смогут это сыграть. Но это не значит, что группа, которая у меня играет, на самом деле не талантлива; они на самом деле отлично играют; они на самом деле отлично играют всё, что я им скажу, и это фантастика».







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