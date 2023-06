сегодня



Видео с выступления GHOST



Видео с выступления GHOST, состоявшегося в рамках Download Festival 2023, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Kaisarion"

"Rats"

"Faith"

"Spillways"

"Cirice"

"Jesus He Knows Me" (Genesis cover)

"Watcher In The Sky"

"Year Zero"

"Mary On A Cross"

"Mummy Dust"

"Kiss The Go-Goat"

"Dance Macabre"

"Square Hammer"







