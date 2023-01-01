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*SUM 41 всё 57
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 50
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 44
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 23
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 17
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Ghost

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Лидер GHOST об исполнении песни группы фронтменом METALLICA



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В рамках недавнего разговора с радио 93X лидер GHOST Tobias Forge ответил на вопрос о том, что он ощутил, когда увидел, как James Hetfield исполняет трек GHOST "Cirice" на репетициях в 2018 году:

«Я считаю, что это и есть абсолютный круг. Hetfield, всё, что он сделал, в общем... Он очень сильно повлиял на меня в раннем возрасте и продолжает влиять. И пройти путь от героя детства до наставника, друга и коллеги, если хотите, а затем получить в ответ такую... лесть — это, конечно, потрясающе. Это очень приятно».




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