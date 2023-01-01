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*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 30
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 23
*Стриминг для рокеров и металлистов 20
*PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай... 20
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Ghost

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2 дек 2023 : 		 GHOST выпускают компиляцию

19 окт 2023 : 		 Лидера GHOST разозлили действия площадки

15 окт 2023 : 		 Видео полного выступления GHOST

14 окт 2023 : 		 Юбилейное дилдо от GHOST

12 окт 2023 : 		 GHOST готовят фильм

11 сен 2023 : 		 Сингл GHOST получил платину

26 авг 2023 : 		 Почему GHOST лучшая группа в мире?

15 авг 2023 : 		 Размалёванных на концерт GHOST не пущать!

11 авг 2023 : 		 Видео с выступления GHOST

4 авг 2023 : 		 GHOST открыли тур

8 июл 2023 : 		 Кавер-версия SHAKESPEARS SISTER от GHOST

16 июн 2023 : 		 Видео с выступления GHOST

15 июн 2023 : 		 Бокс-сет от GHOST

1 июн 2023 : 		 PAUL DI'ANNO опять про GHOST

31 май 2023 : 		 Лидер GHOST — о создании новых песен

25 май 2023 : 		 Лидер GHOST — о выборе кавер-версий

22 май 2023 : 		 PAUL DI'ANNO о кавер-версии GHOST: «Это какая-то срань!»

19 май 2023 : 		 Кавер-версия TINA TURNER от GHOST

17 май 2023 : 		 Новая фигурка GHOST

16 май 2023 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от GHOST

15 май 2023 : 		 Лидер GHOST об исполнении песни группы фронтменом METALLICA

9 май 2023 : 		 Вокалист GHOST об актуальности песни GENESIS

4 май 2023 : 		 GHOST взяли Grammis

11 апр 2023 : 		 GHOST записали кавер-версии RUSH, MISFITS, U2 и MOTÖRHEAD

9 апр 2023 : 		 Новое видео GHOST

17 фев 2023 : 		 Новое видео GHOST
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|||| сегодня

GHOST выпускают компиляцию



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Zenith, редкая композиция GHOST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из новой компиляции The 13 Commandments.




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