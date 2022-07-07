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Ghost

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Бывший участник GHOST: «Мне потребовалось полгода терапии после увольнения»



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Linton Rubino, один из бывших участников GHOST, ответил на вопрос о том, был ли он участником иска к лидеру группы в 2017 году:

«Меня уволили из GHOST в 2015 году, поэтому я не был частью этого процесса. Но у меня есть член семьи и близкий друг, которые были в этом процессе, в судебном разбирательстве (очевидно, он имеет в виду своего отца Mauro Rubino, который был клавишником Air'ом в GHOST с 2011 по 2016 годы, и Simon'a Söderberg'a, который играл на гитаре в GHOST с 2010 по 2016 годы). Так что да, я был вовлечён эмоционально, можно сказать. Но в остальном я не был частью этого процесса».

На вопрос о том, трудно ли было справиться с тем фактом, что никто не знал его личности, пока он был в GHOST, и ему пришлось практически начинать всё с нуля, как только он ушёл из группы, Linton ответил следующее:

«Я вообще-то проходил курс терапии в течение шести месяцев после случившегося, потому что я ощущал, что я никто. Мы играли с METALLICA и IRON MAIDEN, и они знают, кто мы такие, все люди за кулисами знают, кто мы такие, но никто другой не знает. Так что это было похоже на то, как будто ты на вершине, а потом ты оказываешься практически на дне, когда уходишь из группы. У меня не было работы... Но через пару месяцев ты снова в строю. И ты просто закатываешь рукава и принимаешься за дело заново. У меня не было особого выбора».




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7 июл 2022
S
Stumme_worte
где-то ржет Кори Тейлор...

просмотров: 392

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