Трилогия от GHOST

В рамках недавней беседы с лидером GHOST у него спросили, выбрал ли он уже следующий сингл:



«Короткий ответ: да. Я просто не знаю точно... Иногда есть разница между — очевидно, вы на радио это понимаете — песнями, которые мы выпускаем как синглы, и теми песнями, которые выходят в формате видео. Сейчас я знаю, что мы планируем сделать немного позже в этом году. Короче говоря, мы снимаем своего рода трилогию видеоклипов — "Call Me Little Sunshine", "Twenties" [и] "Watcher In The Sky". И это уже в процессе. Так что, возможно, будет совсем другой материал; возможно, это будет другая вещь, которая выйдет отдельно от радио-кампании, в то время как, уже определились с тем, какое видео будет снято прямо сейчас, а что будет сделано позже».







