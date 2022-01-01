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*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 17
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Новое видео CREMATORY 13
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 11
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER 9
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Ghost

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31 мар 2022 : 		 Трилогия от GHOST

21 мар 2022 : 		 Успехи в чартах GHOST

21 мар 2022 : 		 Лидер GHOST — о контроле

18 мар 2022 : 		 GHOST в "Jimmy Kimmel Live!"

11 мар 2022 : 		 Новый альбом GHOST доступен для прослушивания

10 мар 2022 : 		 Видео полного выступления GHOST

9 мар 2022 : 		 Лидер GHOST — о песне про Майка Пенса

8 мар 2022 : 		 Специальное шоу от GHOST

3 мар 2022 : 		 Видео с текстом от GHOST

2 мар 2022 : 		 Лидер GHOST — о сменах продюсера

25 фев 2022 : 		 Лидер GHOST — о влияниях

21 фев 2022 : 		 Лидер GHOST назвал себя диктатором

15 фев 2022 : 		 Видео полного выступления GHOST

15 фев 2022 : 		 Лидер GHOST: «Стараюсь не повторяться»

10 фев 2022 : 		 Видео с выступления GHOST

2 фев 2022 : 		 Лидер GHOST: «"Grift Wood" — о Майке Пенсе»

1 фев 2022 : 		 Лидер GHOST — о прелести быть основным автором

27 янв 2022 : 		 Мультикамерная съемка исполнения новой песни GHOST

26 янв 2022 : 		 GHOST исполнили новую песню. И кавер-версию METALLICA

25 янв 2022 : 		 Статуэтка GHOST выйдет летом

20 янв 2022 : 		 Новое видео GHOST

15 ноя 2021 : 		 Лидер GHOST — о росте популярности

12 ноя 2021 : 		 Как панк повлиял на GHOST

2 ноя 2021 : 		 Лидер GHOST — о концепции нового альбома

18 окт 2021 : 		 Лидер GHOST: «Большую часть года я творил!»

11 окт 2021 : 		 Лидер GHOST — о новой песне
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|||| сегодня

Трилогия от GHOST



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В рамках недавней беседы с лидером GHOST у него спросили, выбрал ли он уже следующий сингл:

«Короткий ответ: да. Я просто не знаю точно... Иногда есть разница между — очевидно, вы на радио это понимаете — песнями, которые мы выпускаем как синглы, и теми песнями, которые выходят в формате видео. Сейчас я знаю, что мы планируем сделать немного позже в этом году. Короче говоря, мы снимаем своего рода трилогию видеоклипов — "Call Me Little Sunshine", "Twenties" [и] "Watcher In The Sky". И это уже в процессе. Так что, возможно, будет совсем другой материал; возможно, это будет другая вещь, которая выйдет отдельно от радио-кампании, в то время как, уже определились с тем, какое видео будет снято прямо сейчас, а что будет сделано позже».

GHOST Is Planning Trilogy Of Music Videos From




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