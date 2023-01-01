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GHOST записали кавер-версии RUSH, MISFITS, U2 и MOTÖRHEAD



В рамках недавней беседы с NME с лидер GHOST Tobias Forge сообщил, что записал кавер-версии песен RUSH, MISFITS, U2 и MOTÖRHEAD:



«Во время записи последнего студийного альбома [GHOST] "Impera" я продолжал работать над демо-записями для того, что я называл "альбомом каверов". Изначально идея заключалась в том, чтобы записать 10 песен для альбома кавер-версий, потому что я хотел сделать полноценную пластинку, и этот диск должен был, по сути, стать зеркальным отражением "Impera".



Изначально подборка была немного более эклектичной. Я не буду вдаваться в подробности, потому что мы могли бы использовать некоторые из них позже. Но в сущности это была фортепианная версия песни MOTÖRHEAD. Также была песня MISFITS, которая была очень крутой, и трек U2. Мы записали всё это. На самом деле мы записали демо-версию песни RUSH "Distant Early Warning", а потом, после "Impera", я подумал: "Я хочу сделать рок-миньон. Чисто роковый EP».







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