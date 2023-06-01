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PAUL DI'ANNO опять про GHOST



В рамках недавнего интервью Loaded Radio с бывшим из IRON MAIDEN, PAUL'ом DI'ANNO, он вновь заикнулся о кавер-версии GHOST:



«По музыке всё ок. Однако я не считаю, что Tobias ох%%%но старался в вокальном плане. Он звучит немного простовато... И он немного изменил текст... Это было несколько странно».



Ссылаясь на свой удалённый пост в соцсетях, Paul продолжил:



«Когда я впервые услышал его, у меня, наверное, было плохое настроение в тот день. Я заявил: "Это какая-то срань!" Но я прослушал её около трёх или четырёх раз. Честно говоря, на самом деле по музыке всё охренеть как хорошо. Но, как я уже сказал, я просто считаю, что Tobias не дал ей немного welly [на британском сленге "энергии"], как мы говорим... Дайте мне немного всратого welly».



Далее он отметил, что он не имеет ничего против GHOST или Tobias'a лично:



«Независимо от того, что вы думаете о GHOST, я очень рад за них. Может быть, я просто был зол на жизнь [в тот день], впрочем, как обычно. Чем старше я становлюсь, тем больше ворчу. Охренеть как круто. Когда тебе переваливает за 50, ты имеешь полное право говорить то, что хочешь.



Как я уже сказал, я просто хотел бы, чтобы он приложил чуть больше усилий к вокалу. Вот и всё».











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