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Ghost

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PAUL DI'ANNO опять про GHOST



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В рамках недавнего интервью Loaded Radio с бывшим из IRON MAIDEN, PAUL'ом DI'ANNO, он вновь заикнулся о кавер-версии GHOST:

«По музыке всё ок. Однако я не считаю, что Tobias ох%%%но старался в вокальном плане. Он звучит немного простовато... И он немного изменил текст... Это было несколько странно».

Ссылаясь на свой удалённый пост в соцсетях, Paul продолжил:

«Когда я впервые услышал его, у меня, наверное, было плохое настроение в тот день. Я заявил: "Это какая-то срань!" Но я прослушал её около трёх или четырёх раз. Честно говоря, на самом деле по музыке всё охренеть как хорошо. Но, как я уже сказал, я просто считаю, что Tobias не дал ей немного welly [на британском сленге "энергии"], как мы говорим... Дайте мне немного всратого welly».

Далее он отметил, что он не имеет ничего против GHOST или Tobias'a лично:

«Независимо от того, что вы думаете о GHOST, я очень рад за них. Может быть, я просто был зол на жизнь [в тот день], впрочем, как обычно. Чем старше я становлюсь, тем больше ворчу. Охренеть как круто. Когда тебе переваливает за 50, ты имеешь полное право говорить то, что хочешь.

Как я уже сказал, я просто хотел бы, чтобы он приложил чуть больше усилий к вокалу. Вот и всё».






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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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1 июн 2023
kircore
Как можно приложить усилия к тому, чего нет.
  Dislike!1
1 июн 2023
M
Mike Barlow
Старый стал, сдал здоровьем, помягчел характером.
Like!1
1 июн 2023
resurgamresponses
сначала чтот ..зданут а потом оправдываются.
позорненько.
а если уж решил оправдаться то делай чтоли с юмором. чтото придумай.
а то как то позорненько ))))))
1 июн 2023
M
Mike Barlow
resurgamresponses, как в старом анекдоте .
"извините, вы говно."
1 июн 2023
ololosatana
На обычном языке это называется "экспрессия". Тобиас спел ее хорошо, ровно, но без экспрессии... безэмоционально и не интересно. Пресно, сухо. Хотя, обычно каверы у него получались очень занятные.
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