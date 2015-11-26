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Ghost

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2 ноя 2021 : 		 Лидер GHOST — о концепции нового альбома

18 окт 2021 : 		 Лидер GHOST: «Большую часть года я творил!»

11 окт 2021 : 		 Лидер GHOST — о новой песне

1 окт 2021 : 		 Новое видео GHOST

30 сен 2021 : 		 Новая песня GHOST

10 сен 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от GHOST

15 июл 2021 : 		 Фронтмен GHOST — о песне METALLICA, которая была для него «огромным вдохновением» на протяжении более 30 лет

5 мар 2021 : 		 Новое видео GHOST

28 янв 2021 : 		 Новая фигурка GHOST

25 янв 2021 : 		 Вокалист GHOST исполнил кавер-версию THE ROLLING STONES

17 янв 2021 : 		 Лидер GHOST — о провале REPUGNANT: «Я был очень непрофессионален»

7 янв 2021 : 		 GHOST готовят что-то грандиозное

26 дек 2020 : 		 GHOST отправятся в студию зимой

26 дек 2020 : 		 Вышла фигурка GHOST

25 дек 2020 : 		 GHOST проиграли суд по претензиям на название водки

25 май 2020 : 		 Бывший участник GHOST выпускает альбом

22 май 2020 : 		 Производители водки GHOST ответили лидеру GHOST

15 май 2020 : 		 Представители GHOST ответили производителям водки GHOST

15 май 2020 : 		 GHOST предъявили производителям водки GHOST

8 апр 2020 : 		 Новые фигурки GHOST

20 мар 2020 : 		 Фанат, посетивший концерт GHOST в Мексике, стал первой жертвой коронавируса в стране

6 мар 2020 : 		 GHOST простились с папой

20 янв 2020 : 		 Фронтмен GHOST об идеях для клипов

14 янв 2020 : 		 Пазлы GHOST выйдут весной

19 дек 2019 : 		 Лидер GHOST: «Из Tom'a Araya'и вышел бы отличный Санта!»

16 дек 2019 : 		 GHOST запишут песню для специального проекта
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Лидер GHOST — о концепции нового альбома



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Tobias Forge в рамках недавнего разговора рассказал о концепции нового альбома GHOST:

«Альбом, над которым я работаю, — я придумал эту концепцию несколько лет назад. Мы играли в Сиэтле в 2013, 2014 годах, — мы играли в Showbox At The Market [примечание редактора: концерт состоялся в апреле 2013 года]. Я помню тот день, когда мне пришла в голову идея этого альбома — предстоящего альбома. Потому что мне попалась книга под названием "The Rule Of Empires". Так что по сути я хотел сделать альбом о подъёме и в конечном счёте о неизбежных провалах и падениях империй. И такая идея может завести — по крайней мере, меня — довольно далеко. Поэтому, как только у вас появляется идея из серии: "О, теперь я знаю, как будет выглядеть эта коллекция. Теперь я знаю, что туда не стоит добавлять", и то же самое было с [альбомом 2018 года] "Prequelle"; он должен был быть о великой смерти, средневековой, первобытной угрозе уничтожения, которая была, я думаю, я бы не сказал плотской, но, возможно, чуть более духовной и философской смертью, с постоянным присутствием фактического окончания, тогда как эта запись об империях должна была быть немного более прагматичной; немного более, не скажу, что совсем политизированной, но с намёками. Так что вдохновиться последней парой лет было не так уж сложно».

GHOST





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