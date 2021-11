сегодня



Лидер GHOST — о концепции нового альбома



Tobias Forge в рамках недавнего разговора рассказал о концепции нового альбома GHOST:



«Альбом, над которым я работаю, — я придумал эту концепцию несколько лет назад. Мы играли в Сиэтле в 2013, 2014 годах, — мы играли в Showbox At The Market [примечание редактора: концерт состоялся в апреле 2013 года]. Я помню тот день, когда мне пришла в голову идея этого альбома — предстоящего альбома. Потому что мне попалась книга под названием "The Rule Of Empires". Так что по сути я хотел сделать альбом о подъёме и в конечном счёте о неизбежных провалах и падениях империй. И такая идея может завести — по крайней мере, меня — довольно далеко. Поэтому, как только у вас появляется идея из серии: "О, теперь я знаю, как будет выглядеть эта коллекция. Теперь я знаю, что туда не стоит добавлять", и то же самое было с [альбомом 2018 года] "Prequelle"; он должен был быть о великой смерти, средневековой, первобытной угрозе уничтожения, которая была, я думаю, я бы не сказал плотской, но, возможно, чуть более духовной и философской смертью, с постоянным присутствием фактического окончания, тогда как эта запись об империях должна была быть немного более прагматичной; немного более, не скажу, что совсем политизированной, но с намёками. Так что вдохновиться последней парой лет было не так уж сложно».













