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Ghost

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26 янв 2022 : 		 GHOST исполнили новую песню. И кавер-версию METALLICA

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Лидер GHOST — о влияниях



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Tobias Forge в рамках одного из интервью рассказал о тех артистах, которые оказали на него наибольшее влияние:

«KISS и ALICE COOPER оказали на меня огромное влияние, ещё с тех пор, когда я был совсем маленьким, чуть постарше младенца. Мне нравятся Blue Öyster Cult, но они никогда не оказывали на меня такого большого влияния, как об этом думают люди, такого же, как KISS или ALICE COOPER. Это скорее вопрос того, что (Ghost) — это мелодичный рок, но с большим количеством гармонизированного вокала, что и делает его похожим на BOC».

GHOST Mastermind TOBIAS FORGE Talks Musical Influences -




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