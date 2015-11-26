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Лидер GHOST : «Большую часть года я творил!»



Tobias Forge рассказал в недавнем интервью радиостанции 93Х о том, чем занимался на пандемии:



«Большая часть этого года прошла в работе в студии над [новым альбомом GHOST], о котором мы не рассказывали [сейчас]. Но в прошлом году, который вынудил большинство людей [оставаться дома], пребывание дома было для меня неплохим восстановлением сил. Я был в туре почти десять лет, [так что] просто быть дома, просто быть с семьей меня очень вдохновило.



[Гастроли] — это здорово. Это чертовски весело, и я тоже скучаю по ним. Но иногда нужно вернуться в гавань и просто вспомнить, зачем ты пиратствуешь [смеётся]».







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