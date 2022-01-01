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Вокалистка HALESTORM хвалит GHOST



Lzzy Hale призналась в любви к группе GHOST в рамках интервью Rock Sound:



«Новый альбом GHOST "Impera" я переслушала уже около 20 раз, и я одержима им.



Мне нравится сама идея того, что тяжёлая музыка может быть почти религиозной сатирой, в ней есть комический аспект и лёгкая усмешка, но если вы когда-нибудь были на концерте GHOST, то можете увидеть людей, которые искренне считают, что они поклоняются Сатане... Я просто люблю все эти вещи вместе, в красивой маленькой упаковке, объединённые в этой группе».



Далее Hale высоко отозвалась о творческом центре GHOST Tobias'е Forge, назвав его гением:



«Он очень умный человек. И если вам удастся поговорить с ним, то это самый интересный человек, по-моему, из всех, кого я когда-либо встречала, — он очень хорошо говорит.



Что меня восхищает в нём... Я не думаю, что знаю какую-либо другую группу, которая так поступает, но у Tobias'а всегда есть план — он думает на пять лет вперёд, в каком состоянии он должен быть с этой группой и этим проектом. Я помню, как разговаривала с Nick'ом Raskulinecz'ем, тем самым продюсером, который только что записал наш последний альбом; он также записал альбом с GHOST. Я помню, как он рассказывал мне о том, как Tobias демонстрировал ему те песни, которые не предназначались для этой конкретной пластинки; они предназначались для двух пластинок в дальнейшем. Потому что у него есть график, он уже придумал историю и всё продюсирование. И тогда он сказал: "О, это замечательные песни. Мы должны их записать". А в ответ на это он сказал: "Нет. Мир ещё не готов". [Смеётся].



Тоже самое было и со мной в прошлом, он показывал мне кое-какие рабочие наброски и незначительные элементы, которые он собирается реализовать через пару лет. А потом проходило несколько лет, и мы приходили на концерт и обсуждали: "О да. Это была именно то, о чём он говорил. Это потрясающе". Так что я восхищаюсь тем, что у него есть подобный план карьеры и миссия. Потому что я совершенно не такая. Я пробовала составлять пятилетние планы. И каждый раз, когда я строю планы, в конечном итоге мы доходим до этого момента, и что-то меняется, поэтому мне приходится переключаться и делать что-то другое. Так что я больше люблю жить сегодняшним днём. [Смеётся]. Так что в этом плане мы с ним полная противоположность — я и Tobias, но я определённо восхищаюсь им за то, что он такой, какой он есть!»







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