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Новости
*Новое видео THE ROLLING STONES 35
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 34
*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 29
*DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с... 25
*UDO DIRKSCHNEIDER считает, что для успеха молодым группам ну... 23
*JEFF BECERRA: «POSSESSED была самой первой дэт-металлической... 19
*MEGADETH выступили с временным участником 16
*Гитарист FEAR FACTORY о бывшем вокалисте: «Он был неубедител... 16
*Лидер MEGADETH о вопросах насчёт METALLICA: «Я не поднимаю э... 13
*Название нового альбома THE ROLLING STONES 10
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*Новое видео THE ROLLING STONES 35
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 34
*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 29
*DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с... 25
*UDO DIRKSCHNEIDER считает, что для успеха молодым группам ну... 23
[= ||| все новости группы



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Ghost

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11 сен 2023 : 		 Сингл GHOST получил платину

26 авг 2023 : 		 Почему GHOST лучшая группа в мире?

15 авг 2023 : 		 Размалёванных на концерт GHOST не пущать!

11 авг 2023 : 		 Видео с выступления GHOST

4 авг 2023 : 		 GHOST открыли тур

8 июл 2023 : 		 Кавер-версия SHAKESPEARS SISTER от GHOST

16 июн 2023 : 		 Видео с выступления GHOST

15 июн 2023 : 		 Бокс-сет от GHOST

1 июн 2023 : 		 PAUL DI'ANNO опять про GHOST

31 май 2023 : 		 Лидер GHOST — о создании новых песен

25 май 2023 : 		 Лидер GHOST — о выборе кавер-версий

22 май 2023 : 		 PAUL DI'ANNO о кавер-версии GHOST: «Это какая-то срань!»

19 май 2023 : 		 Кавер-версия TINA TURNER от GHOST

17 май 2023 : 		 Новая фигурка GHOST

16 май 2023 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от GHOST

15 май 2023 : 		 Лидер GHOST об исполнении песни группы фронтменом METALLICA

9 май 2023 : 		 Вокалист GHOST об актуальности песни GENESIS

4 май 2023 : 		 GHOST взяли Grammis

11 апр 2023 : 		 GHOST записали кавер-версии RUSH, MISFITS, U2 и MOTÖRHEAD

9 апр 2023 : 		 Новое видео GHOST

17 фев 2023 : 		 Новое видео GHOST

27 янв 2023 : 		 JOE ELLIOTT спелся с GHOST

10 янв 2023 : 		 TOBIAS FORGE — о планах GHOST

16 дек 2022 : 		 Видео с текстом от GHOST

15 дек 2022 : 		 TOBIAS FORGE: «Почему GHOST никогда не будут играть дэт»

6 дек 2022 : 		 GHOST получили золото
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|||| сегодня

Сингл GHOST получил платину



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GHOST седьмого сентября получили платиновую награду от RIAA за сингл "Mary On A Cross"




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