Вокалист/гитарист BLUE ÖYSTER CULTо сходстве с группой GHOST: «Я бы не сказал, что они копируют нас»



Вокалист/гитарист Blue Öyster Cult Buck Dharma недавно побеседовал с Ultimate Guitar о новом альбоме "Ghost Stories", а также о некоторых других темах,. Ниже приведены выдержки из беседы.



В последнее время многие рок-группы-ветераны завершают карьеру, как долго, по вашему мнению, BÖC ещё продержатся?



«Мы отходим от многолетних насыщенных гастролей. Нам с Эриком [Блумом] уже много лет, и мы хотим делать это в более комфортном темпе. Мы всё ещё планируем концерты на 2024-й год. Я ещё не думал о 2025-м. Но это может продолжаться до тех пор, пока мы можем это делать. Я всё ещё могу играть и петь, я всё ещё получаю от этого удовольствие. Я не очень люблю ездить на гастроли. Но в остальном здорово, что у меня есть работа, которой я могу заниматься до сих пор, а я делаю это уже 50 лет».



Какие гастрольные планы? Что насчёт будущих проектов?



«Мы всё ещё планируем концерты на 2024-й год, но, вероятно, в этом году мы дадим не более 25–30 концертов. Что касается группы, то посмотрим, что будет в следующем году. На данный момент всё зависит от того, какой будет ситуация, а не от жёсткого графика. У меня есть песня "The End of Every Song", которая выйдет в этом году на стриминговых сервисах. Сейчас я работаю над видео. Это единственная песня, первая песня Бака Дхармы со времён моего сольного альбома в 1981 году. Так что прошло много времени».



Я читал о сравнениях между BÖC и группой Ghost. Знакомы ли вы с ними, и что вы думаете об их музыке?



«В той степени, в которой есть сходство, я думаю, они этому рады. Я думаю, Ghost, безусловно, прокладывают свой собственный путь. Я бы не сказал, что они копируют нас. В той степени, в которой есть сходство, это нормально».







