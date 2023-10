сегодня



Видео полного выступления GHOST



Видео полного выступления GHOST, которое состоялось 27 сентября на Movistar Arena, Santiago, Chile, доступно для просмотра ниже:



"Kaisarion"

"Rats"

"From the Pinnacle to the Pit"

"Spillways"

"Cirice"

"Absolution"

"Ritual"

"Call Me Little Sunshine"

"Con Clavi Con Dio"

"Watcher In The Sky"

"Year Zero"

"He Is"

"Miasma"

"Mary On A Cross"

"Mummy Dust"

"Respite On The Spitalfields"









Encore:

"Kiss the Go-Goat"

"Dance Macabre"

"Square Hammer"







