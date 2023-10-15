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Ghost

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Видео полного выступления GHOST



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Видео полного выступления GHOST, которое состоялось 27 сентября на Movistar Arena, Santiago, Chile, доступно для просмотра ниже:

"Kaisarion"
"Rats"
"From the Pinnacle to the Pit"
"Spillways"
"Cirice"
"Absolution"
"Ritual"
"Call Me Little Sunshine"
"Con Clavi Con Dio"
"Watcher In The Sky"
"Year Zero" 
"He Is"
"Miasma"
"Mary On A Cross"
"Mummy Dust"
"Respite On The Spitalfields"




Encore:
"Kiss the Go-Goat"
"Dance Macabre"
"Square Hammer"

GHOST - Fan-Filmed Video Of Entire Re-Imperatour 2023 Santiago Show Streaming




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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15 окт 2023
O
Old Nothing
Чот на сцене не видать экземпляров продукции для эротического досуга в широком ассортименте. Непорядок.
15 окт 2023
rassol
Old Nothing, ну, может, они все с пробками вышли?))))
Like!1

просмотров: 330

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