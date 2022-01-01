сегодня



Лидер GHOST: «Хейтеры — это прекрасно!»



У Tobias'а Forge спросили, раздражает ли его время от времени или смешит, когда люди пытаются определить, к какому жанру можно было бы отнести его коллектив, на что он ответил:



«Нет, определённо не злит. Для меня это не проблема, правда. У меня нет проблем с тем, что у людей есть проблемы с этим.



Если я хочу быть самым суперпозитивным человеком на свете и смотреть на всё с позиции половинчатой оценки, то это... Большинство современных дел измеряется активностью — активностью на Spotify, активностью в Интернете, чем угодно — в отличие от 30 лет назад, когда это были продажи; одна проданная пластинка — это одна проданная единица, и это учитывалось. Но сегодня всё зависит от содержания и активности.



То, что люди — особенно те, кто на самом деле болтает не о том, какие мы хорошие, а о том, какие мы плохие, по их мнению, — добавляет активности. Так что это на самом деле хорошо. [Смеётся]. Так что продолжайте обсуждать. Это же хорошо. Это весело!»







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