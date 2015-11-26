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Ghost

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22 ноя 2018 : 		 Лидер GHOST думает о концертном фильме

19 ноя 2018 : 		 Видео с первого стадионного концерта GHOST в США

17 окт 2018 : 		 Новое видео GHOST

12 сен 2018 : 		 GHOST в Royal Albert Hall

27 авг 2018 : 		 CARPENTER BRUT сделал ремикс песни GHOST

7 авг 2018 : 		 Видео с выступления GHOST

18 июн 2018 : 		 Барабанщика BULLET FOR MY VALENTINE звали в GHOST

11 июн 2018 : 		 Успехи в чартах GHOST

5 июн 2018 : 		 Причина смерти на концерте GHOST

1 июн 2018 : 		 GHOST сократили концерт из-за трагедии

24 май 2018 : 		 JAMES HETFIELD исполняет GHOST

22 май 2018 : 		 Видео с выступления GHOST

18 май 2018 : 		 Новая песня GHOST

15 май 2018 : 		 Видео с выступления GHOST

7 май 2018 : 		 GHOST исполнили новые песни

6 май 2018 : 		 GHOST исполнили новые песни

3 май 2018 : 		 GHOST в акустике

16 апр 2018 : 		 Новое видео GHOST

12 апр 2018 : 		 Акустика от GHOST

7 апр 2018 : 		 GHOST представили нового папу

25 фев 2018 : 		 Кавер-версия GHOST от DEEP DARK RIVER

11 дек 2017 : 		 GHOST выпустили концертный альбом

7 дек 2017 : 		 GHOST выпускают концертный альбом

14 ноя 2017 : 		 Лидер GHOST и бывшие коллеги встретятся в суде?

7 ноя 2017 : 		 Статуэтка GHOST выйдет зимой

4 окт 2017 : 		 Последнее шоу PAPA EMERITUS III

3 окт 2017 : 		 GHOST готовы сменить папу

18 сен 2017 : 		 Новый альбом GHOST выйдет весной

25 авг 2017 : 		 Новое видео GHOST

20 авг 2017 : 		 Меня зовут TOBIAS FORGE и я главный в GHOST

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|||| 22 ноя 2018

Лидер GHOST думает о концертном фильме



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Tobias Forge подтвердил в недавнем разговоре с Revolver, что группа GHOST может что-то выпустить в 2019 году:

«Может, что-то в следующем году и будет. И так как я активная персона, я какое-то время провожу в студии, но посмотрим. Мы пока заняты планированием на новый год. Однако сейчас никаких планов относительного нового ЕР с кавер-версиями нет, так как это было бы немного предсказуемо. Я целиком за кавер-версии в будущем, но мы совершенно точно не будем этим заниматься в 2019-м. И несмотря на то, что в прошлом году мы сделали концертный диск, я очень хочу запечатлеть наши концерты. С момента выпуска концерта, который я считаю очень хорошим, мы стали звучать ещё лучше. Мы становимся лучше как группа, и сейчас всё органично. Это другое существование. Звучание более грандиозное и, возможно, лучше подходит для фильма. Так что посмотрим».



TOBIAS FORGE Says He Is



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