22 ноя 2018



Лидер GHOST думает о концертном фильме



Tobias Forge подтвердил в недавнем разговоре с Revolver, что группа GHOST может что-то выпустить в 2019 году:



«Может, что-то в следующем году и будет. И так как я активная персона, я какое-то время провожу в студии, но посмотрим. Мы пока заняты планированием на новый год. Однако сейчас никаких планов относительного нового ЕР с кавер-версиями нет, так как это было бы немного предсказуемо. Я целиком за кавер-версии в будущем, но мы совершенно точно не будем этим заниматься в 2019-м. И несмотря на то, что в прошлом году мы сделали концертный диск, я очень хочу запечатлеть наши концерты. С момента выпуска концерта, который я считаю очень хорошим, мы стали звучать ещё лучше. Мы становимся лучше как группа, и сейчас всё органично. Это другое существование. Звучание более грандиозное и, возможно, лучше подходит для фильма. Так что посмотрим».











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