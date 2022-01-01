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*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 16
*Новое видео SCORPIONS 16
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 13
*Новое видео DEEP PURPLE 10
*Новый альбом OBITUARY уже готов. Но мы вам его не дадим! 10
*Кавер-версия QUEEN от UDO DIRKSCHNEIDER 9
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*BRUCE DICKINSON — о том, для чего IRON MAIDEN перед выступле... 8
*В чем отличие SYSTEM OF A DOWN от других? 8
*NIGHTWISH начали работу над альбомом 7
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*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 16
*Новое видео SCORPIONS 16
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 13
*Новое видео DEEP PURPLE 10
*Новый альбом OBITUARY уже готов. Но мы вам его не дадим! 10
[= ||| все новости группы



*

Ghost

*



8 мар 2022 : 		 Специальное шоу от GHOST

3 мар 2022 : 		 Видео с текстом от GHOST

2 мар 2022 : 		 Лидер GHOST — о сменах продюсера

25 фев 2022 : 		 Лидер GHOST — о влияниях

21 фев 2022 : 		 Лидер GHOST назвал себя диктатором

15 фев 2022 : 		 Видео полного выступления GHOST

15 фев 2022 : 		 Лидер GHOST: «Стараюсь не повторяться»

10 фев 2022 : 		 Видео с выступления GHOST

2 фев 2022 : 		 Лидер GHOST: «"Grift Wood" — о Майке Пенсе»

1 фев 2022 : 		 Лидер GHOST — о прелести быть основным автором

27 янв 2022 : 		 Мультикамерная съемка исполнения новой песни GHOST

26 янв 2022 : 		 GHOST исполнили новую песню. И кавер-версию METALLICA

25 янв 2022 : 		 Статуэтка GHOST выйдет летом

20 янв 2022 : 		 Новое видео GHOST

15 ноя 2021 : 		 Лидер GHOST — о росте популярности

12 ноя 2021 : 		 Как панк повлиял на GHOST

2 ноя 2021 : 		 Лидер GHOST — о концепции нового альбома

18 окт 2021 : 		 Лидер GHOST: «Большую часть года я творил!»

11 окт 2021 : 		 Лидер GHOST — о новой песне

1 окт 2021 : 		 Новое видео GHOST

30 сен 2021 : 		 Новая песня GHOST

10 сен 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от GHOST

15 июл 2021 : 		 Фронтмен GHOST — о песне METALLICA, которая была для него «огромным вдохновением» на протяжении более 30 лет

5 мар 2021 : 		 Новое видео GHOST

28 янв 2021 : 		 Новая фигурка GHOST

25 янв 2021 : 		 Вокалист GHOST исполнил кавер-версию THE ROLLING STONES
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|||| сегодня

Специальное шоу от GHOST



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GHOST проведут специальное шоу, получившее название "Live From The Ministry", по случаю выхода пластинки "Impera" на официальном канаде на YouTube десятого марта в 2 p.m. EST.

GHOST To Hold Special 'Impera' Record-Release Event On YouTube This Thursday





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