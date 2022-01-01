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Синглы GHOST стали золотыми



По сообщению RIAA, сразу три сингла GHOST — "Cirice" (альбом "Meliora"), "Dance Macabre" ("Prequelle") и "Square Hammer" ("Popestar" EP) получили золотой статус в США.







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