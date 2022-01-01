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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 49
*Профессиональное видео с выступления SODOM 38
*Клип EUROPE набрал миллиард 26
*THE HALO EFFECT не стремились подражать IN FLAMES 11
*Новый альбом STRATOVARIUS выйдет осенью 11
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Ghost

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11 июн 2022 : 		 Синглы GHOST стали золотыми

23 май 2022 : 		 Раскрыты личности музыкантов GHOST

21 май 2022 : 		 Лидер GHOST — о сотрудничестве: «Всегда всё дело в химии»

17 май 2022 : 		 Лидер GHOST — о влиянии IRON MAIDEN

14 май 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM хвалит GHOST

7 май 2022 : 		 Лидер GHOST — о членах на сцене

7 май 2022 : 		 ROB HALFORD признался в симпатии к группе GHOST

12 апр 2022 : 		 GHOST представили новые песни

31 мар 2022 : 		 Трилогия от GHOST

21 мар 2022 : 		 Успехи в чартах GHOST

21 мар 2022 : 		 Лидер GHOST — о контроле

18 мар 2022 : 		 GHOST в "Jimmy Kimmel Live!"

11 мар 2022 : 		 Новый альбом GHOST доступен для прослушивания

10 мар 2022 : 		 Видео полного выступления GHOST

9 мар 2022 : 		 Лидер GHOST — о песне про Майка Пенса

8 мар 2022 : 		 Специальное шоу от GHOST

3 мар 2022 : 		 Видео с текстом от GHOST

2 мар 2022 : 		 Лидер GHOST — о сменах продюсера

25 фев 2022 : 		 Лидер GHOST — о влияниях

21 фев 2022 : 		 Лидер GHOST назвал себя диктатором

15 фев 2022 : 		 Видео полного выступления GHOST

15 фев 2022 : 		 Лидер GHOST: «Стараюсь не повторяться»

10 фев 2022 : 		 Видео с выступления GHOST

2 фев 2022 : 		 Лидер GHOST: «"Grift Wood" — о Майке Пенсе»

1 фев 2022 : 		 Лидер GHOST — о прелести быть основным автором

27 янв 2022 : 		 Мультикамерная съемка исполнения новой песни GHOST
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|||| сегодня

Синглы GHOST стали золотыми



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По сообщению RIAA, сразу три сингла GHOST — "Cirice" (альбом "Meliora"), "Dance Macabre" ("Prequelle") и "Square Hammer" ("Popestar" EP) получили золотой статус в США.




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