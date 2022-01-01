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Лидер GHOST — о сменах продюсера



Tobias Forge в рамках недавнего интервью рассказал о причинах возвращения к работе вместе с Klas'ом Åhlund'ом:



«Дело в том, что нужно постоянно двигаться, чтобы не застрять в дружелюбном комфортном режиме. Альбом "Meliora", который я записал с Klas'ом, был действительно хорош, но запись и продакшн оставляли желать лучшего. Когда пришло время записывать "Impera", запись и демо были сделаны в 2020 году. Но в начале 2021 года американский продюсер, который должен был записывать альбом, не смог приехать из-за ограничений на поездки, а я не смог поехать в Америку. А поскольку Klas тоже очень занятой человек, у него был запланирован проект, который сорвался. Внезапно у него появилось несколько месяцев отпуска, и я сказал: "Это как раз вовремя, потому что у меня нет продюсера. Не хотите ли вы спродюсировать запись?"»







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