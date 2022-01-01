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*Лидер GHOST назвал себя диктатором 11
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*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 16
*Новое видео SCORPIONS 14
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 13
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*

Ghost

*



2 мар 2022 : 		 Лидер GHOST — о сменах продюсера

25 фев 2022 : 		 Лидер GHOST — о влияниях

21 фев 2022 : 		 Лидер GHOST назвал себя диктатором

15 фев 2022 : 		 Видео полного выступления GHOST

15 фев 2022 : 		 Лидер GHOST: «Стараюсь не повторяться»

10 фев 2022 : 		 Видео с выступления GHOST

2 фев 2022 : 		 Лидер GHOST: «"Grift Wood" — о Майке Пенсе»

1 фев 2022 : 		 Лидер GHOST — о прелести быть основным автором

27 янв 2022 : 		 Мультикамерная съемка исполнения новой песни GHOST

26 янв 2022 : 		 GHOST исполнили новую песню. И кавер-версию METALLICA

25 янв 2022 : 		 Статуэтка GHOST выйдет летом

20 янв 2022 : 		 Новое видео GHOST

15 ноя 2021 : 		 Лидер GHOST — о росте популярности

12 ноя 2021 : 		 Как панк повлиял на GHOST

2 ноя 2021 : 		 Лидер GHOST — о концепции нового альбома

18 окт 2021 : 		 Лидер GHOST: «Большую часть года я творил!»

11 окт 2021 : 		 Лидер GHOST — о новой песне

1 окт 2021 : 		 Новое видео GHOST

30 сен 2021 : 		 Новая песня GHOST

10 сен 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от GHOST

15 июл 2021 : 		 Фронтмен GHOST — о песне METALLICA, которая была для него «огромным вдохновением» на протяжении более 30 лет

5 мар 2021 : 		 Новое видео GHOST

28 янв 2021 : 		 Новая фигурка GHOST

25 янв 2021 : 		 Вокалист GHOST исполнил кавер-версию THE ROLLING STONES

17 янв 2021 : 		 Лидер GHOST — о провале REPUGNANT: «Я был очень непрофессионален»

7 янв 2021 : 		 GHOST готовят что-то грандиозное
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|||| сегодня

Лидер GHOST — о сменах продюсера



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Tobias Forge в рамках недавнего интервью рассказал о причинах возвращения к работе вместе с Klas'ом Åhlund'ом:

«Дело в том, что нужно постоянно двигаться, чтобы не застрять в дружелюбном комфортном режиме. Альбом "Meliora", который я записал с Klas'ом, был действительно хорош, но запись и продакшн оставляли желать лучшего. Когда пришло время записывать "Impera", запись и демо были сделаны в 2020 году. Но в начале 2021 года американский продюсер, который должен был записывать альбом, не смог приехать из-за ограничений на поездки, а я не смог поехать в Америку. А поскольку Klas тоже очень занятой человек, у него был запланирован проект, который сорвался. Внезапно у него появилось несколько месяцев отпуска, и я сказал: "Это как раз вовремя, потому что у меня нет продюсера. Не хотите ли вы спродюсировать запись?"»

GHOST




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