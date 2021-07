сегодня



Фронтмен GHOST — о песне METALLICA, которая была для него «огромным вдохновением» на протяжении более 30 лет



В честь 30-летия «Чёрного альбома» METALLICA и предстоящего альбома каверов "The Metallica Blacklist", в который вошли 53 песни, GHOST, Juanes и RODRIGO Y GABRIELA составили эксклюзивные плейлисты Apple Music, демонстрирующие их любовь к METALLICA, а также композиции других любимых рок-икон.



Фронтмен GHOST Тобиас Форге включил в свой плейлист песню METALLICA "The Thing That Should Not Be" и рассказал о ней Apple Music:



«Это одна из самых мрачных песен METALLICA, которая ближе к дэт-металлу... Она выделяется среди остальных, когда вы слушаете весь каталог. Она немного отличается по тональности, что выделяет её и делает супертяжёлой и злой. Очень лавкрафтианская лирика. Эта песня вдохновляет меня уже более 30 лет».



В плейлист Forge также вошли композиции SLAYER, MORBID ANGEL, VOIVOD, DEAD BOYS, BAD RELIGION и других групп.

























