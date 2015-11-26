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Ghost

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6 май 2018 : 		 GHOST исполнили новые песни

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Новое видео GHOST



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"Faith", новое видео группы GHOST, доступно для просмотра ниже. Режиссером клипа был Bill Yukich.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Blick


24 дек 2018, 08:30		о, а крутой трек!


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