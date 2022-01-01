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*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 20
*Новое видео IN FLAMES 16
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Ghost

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Лидер GHOST — о важности социальных сетей



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Tobias Forge поделился мнением относительно социальных сетей:

«Как у обычного человека у меня никогда не было аккаунта в Facebook*, кроме того, который мне пришлось завести, чтобы заходить в наш общий аккаунт в определённый момент, но я отказался от него очень давно. У меня никогда не было Instagram*, у меня никогда не было Twitter или чего-то подобного. Я уже чувствовал в 2008 году, когда все эти вещи только-только появились, что это не для меня. Поэтому я придерживаюсь стиля жизни, который можно назвать немного более олдскульным, если хотите. Но я также понимаю смысл и механизмы, которые заставляют людей использовать такие технологии, почему они важны для нас. Поэтому я не критикую эту систему с этой точки зрения. И Spotify — то же самое. Да, конечно, я бы хотел, чтобы сейчас был 1985 год, это было бы чертовски круто, но это невозможно. И конкретно Spotify и подобные сервисы однозначно вытащили музыкальный бизнес из тёмных веков, в которых он находился примерно 10, 12, 15 лет назад, когда не было ничего; был только большой упадок. А теперь, по крайней мере, он работает. Spotify дал инвесторам, если не сказать больше — звукозаписывающим лейблам и музыкальным лейблам, неважно, — они дали лейблам стимул снова инвестировать в группы. И всё это исчезало в 2007 году. Они уходили; они больше не делали этого, потому что всё, во что они вкладывали деньги, было убыточным. Так что я очень рад этому, и я рад появлению TikTok, хотя TikTok был чем-то... То есть у меня есть дети, и я знаю, что TikTok существует, но о нём я узнал толком только за последний месяц. Мне пришлось быстро понять, типа: "Просто скажи мне, что, б$$$ь, происходит. Я не понимаю. Ладно. Хорошо. Круто"».

* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.




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