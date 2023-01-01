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Ghost

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Лидер GHOST — о выборе кавер-версий



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В рамках недавней беседы с FIP Metal лидер GHOST Tobias Forge рассказал о том, как он подходит к выбору кавер-версий:

«Иногда работа с каверами почти сбивает с толку, потому что ты расстраиваешься, как они просты. И тогда ты думаешь: "Чёрт, хотел бы я быть таким эффективным". Но, опять же, это как вернуться в школу — немного пересмотреть то, что, как ты думал, ты знал.

Время от времени мы делаем подобные кавер-альбомы с GHOST. В какой-то степени они ретроспективно освещают то, что мне давно нравится, но с другой стороны мы сделали ["I Believe"] SIMIAN MOBILE DISCO, которая явно не является песней, которую я слушал в детстве; я полагаю, я слышал её в FIFA в 2005 году или около того. И в этот раз я просто хотел сделать немного более рок-ориентированную версию... Разумеется, там есть Тина Тёрнер; возможно, это не совсем подходит под понятие рок-песни, но я намеренно решил: "Я собираюсь представить пять рок-песен, которые будут каким-то образом воплощать, как я полагаю, истоки того, откуда я родом".

Один из ключевых ингредиентов песни, чтобы я получил искру, которую я хочу зажечь в ней, это наличие в ней — я буду использовать это слово легкомысленно, но что-то "недостающее". Что-то, что я могу так или иначе изменить.

"We Don't Need Another Hero" — эта песня нравилась мне всегда. И я слышал, что эта песня могла бы быть намного более — я не скажу "лучше", но более объёмной... Она могла бы быть более хард-роковой, в духе арена-рока.

TELEVISION — я очень люблю и "Adventure", и "Marquee Moon"; они мне нравятся уже очень давно. Продакшн, особенно на "Marquee Moon", очень мягкий. Группа звучит так, как будто они находятся в комнате, похожей на эту, и я почувствовал, что мы точно можем сделать свою версию, что-то, что будет больше похоже на THE ROLLING STONES 1982 года на стероидах и кoкaине.

"Jesus He Knows Me" — оригинал, конечно, очень быстрый, но звучит он так, как будто они играют его флаверстиками, — очень мягко. И большинство вещей, из которых я сделал свою версию, или нашу версию, большинство вещей, компонентов есть в оригинальной песне, но они сыграны очень приглушённо... Это был направляющий луч на протяжении всей записи — просто сделать её как можно более энергичной.

Песня IRON MAIDEN была очень энергичной в своей оригинальной форме, почти до такой степени, что я бы сказал, с точки зрения продюсера, когда я, как правило, хочу всё доработать, так вот, я считаю, что оригинальная версия была излишне разношёрстной. Поэтому я подумал, что если я смогу структурировать несколько элементов, то это определённо может превратить её в другой вариант. Так что там, где вы хотели, чтобы TELEVISION был действительно пьян, я хотел, чтобы песня MAIDEN была более отрезвляющей, или не на алкоголе — может быть, на aмфeтaминe.

Я всегда любил THE STRANGLERS. Мне всегда нравился этот альбом, и я всегда чувствовал, что в песне "Hanging Around" есть тот самый ритм, который мне нравится... Наверное, я мог бы сделать другие песни STRANGLERS, но мне понравилось, что в ней также есть что-то вроде лёгкого... В ней упоминается Христос, так что это нам как раз на руку, в ней есть немного религиозного флирта. Поэтому я поставил галочку — это делает её GHOST-ифицированной».




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