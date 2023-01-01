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*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 42
*David Ellefson спел в DIETH 19
*Новое видео ACCEPT 18
*Новая песня IMMORTAL 17
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 17
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Ghost

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31 май 2023 : 		 Лидер GHOST — о создании новых песен

25 май 2023 : 		 Лидер GHOST — о выборе кавер-версий

22 май 2023 : 		 PAUL DI'ANNO о кавер-версии GHOST: «Это какая-то срань!»

19 май 2023 : 		 Кавер-версия TINA TURNER от GHOST

17 май 2023 : 		 Новая фигурка GHOST

16 май 2023 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от GHOST

15 май 2023 : 		 Лидер GHOST об исполнении песни группы фронтменом METALLICA

9 май 2023 : 		 Вокалист GHOST об актуальности песни GENESIS

4 май 2023 : 		 GHOST взяли Grammis

11 апр 2023 : 		 GHOST записали кавер-версии RUSH, MISFITS, U2 и MOTÖRHEAD

9 апр 2023 : 		 Новое видео GHOST

17 фев 2023 : 		 Новое видео GHOST

27 янв 2023 : 		 JOE ELLIOTT спелся с GHOST

10 янв 2023 : 		 TOBIAS FORGE — о планах GHOST

16 дек 2022 : 		 Видео с текстом от GHOST

15 дек 2022 : 		 TOBIAS FORGE: «Почему GHOST никогда не будут играть дэт»

6 дек 2022 : 		 GHOST получили золото

25 ноя 2022 : 		 Лидер GHOST старается найти настрой для нового альбома

22 ноя 2022 : 		 GHOST выиграли первую американскую награду

23 сен 2022 : 		 Лидер GHOST: «Хейтеры — это прекрасно!»

23 сен 2022 : 		 Концертное видео GHOST

22 сен 2022 : 		 GHOST впервые в Billboard Hot 100

17 сен 2022 : 		 Лидер GHOST — о важности социальных сетей

15 сен 2022 : 		 Лидер GHOST: «Сейчас многие ваши любимые группы страдают»

13 сен 2022 : 		 Видео полного выступления GHOST

8 сен 2022 : 		 GHOST почтили память лидера DEATH
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Лидер GHOST — о создании новых песен



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Tobias Forge в рамках недавней беседы ответил на вопрос, какова формула создания песни GHOST:

«Когда вы написали один хит, легче не становится. После того, как вы закончили с одним, вам нужно написать другой, который должен отличаться. Тогда это ещё труднее. И у тебя под ногами акулы. Ты хочешь развлекать людей; ты хочешь, чтобы люди были счастливы. Почти каждый раз, когда пишешь новую песню, кажется, что это снова девственная территория. Ты думаешь: "Как мне это сделать? Уф". Тебе вдруг становится легче, потому что ты думаешь, что получилось хорошо. А потом начинаешь сомневаться. И рано или поздно ты просто должен как бы сказать себе: "Теперь всё готово. Это альбом. Надеюсь, он понравится людям".

Каждый раз нам удаётся сделать что-то, что люди считают новым, что я считаю новым, что не является повторением того, что я недавно создавал».




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