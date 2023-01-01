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Лидер GHOST — о создании новых песен



Tobias Forge в рамках недавней беседы ответил на вопрос, какова формула создания песни GHOST:



«Когда вы написали один хит, легче не становится. После того, как вы закончили с одним, вам нужно написать другой, который должен отличаться. Тогда это ещё труднее. И у тебя под ногами акулы. Ты хочешь развлекать людей; ты хочешь, чтобы люди были счастливы. Почти каждый раз, когда пишешь новую песню, кажется, что это снова девственная территория. Ты думаешь: "Как мне это сделать? Уф". Тебе вдруг становится легче, потому что ты думаешь, что получилось хорошо. А потом начинаешь сомневаться. И рано или поздно ты просто должен как бы сказать себе: "Теперь всё готово. Это альбом. Надеюсь, он понравится людям".



Каждый раз нам удаётся сделать что-то, что люди считают новым, что я считаю новым, что не является повторением того, что я недавно создавал».





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