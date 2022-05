17 май 2022



Лидер GHOST — о влиянии IRON MAIDEN



Лидер GHOST Tobias Forge дал интервью в рамках передачи "My Planet Rocks" на британской рок-радиостанции Planet Rock, где он назвал рок-песни, которые его вдохновили. Наряду с композициями RAMMSTEIN, FOO FIGHTERS, KILLING JOKE и METALLICA Форге упомянул трек IRON MAIDEN 2000 года "Blood Brothers". На вопрос о том, оказали ли IRON MAIDEN огромное влияние на GHOST, Forgeответил:



«Безусловно. Как в музыкальном плане, так и в плане сценического оформления. Но и когда речь заходит о профессиональной этике и просто об огромном объёме работы, который ты должен вложить в свою деятельность и в своё ремесло, — это всегда вдохновляло меня.



Когда я был ребёнком, я слушал пластинку [концертный альбом IRON MAIDEN 1985 года] "Live After Death" и был твёрдо намерен стать профессиональным музыкантом, я хотел гастролировать. Я знал о концепции гастролей, но большая часть моих познаний или моих предвзятых представлений о том, что такое гастроли, была связана с просмотром "Live After Death" и всеми теми выступлениями, которые они давали. Я сидел с большой книгой с картой и записывал, как они гастролировали, где они играли, чтобы для себя понять, как часто приходится выступать. На внутренней обложке этой пластинки есть много информации о гастрольной жизни.



1990-е годы были сродни средним векам для многих металлических групп 1980-х, и я должен признать, что после ухода Bruce'a Dickinson'a в 1993 году я не был большим поклонником Blaze'a Bayley. В 90-е годы, до Интернета, до такой доступности музыки приходилось вкладывать деньги в свои записи и время во всё, что вам нравилось.



В 1995 году, когда они записали первую пластинку с Blaze'ом ["The X Factor"], я был настолько погружён в дэт/блэк-металл, и я был так сильно занят изучением того, что произошло в 1985 году, что у меня не было времени следить за всем этим. Поэтому, конечно, я был поражён, когда Bruce вернулся в группу и они совершили триумфальное возвращение. Я должен сказать, что "Brave New World", альбом возвращения с Bruce'ом, был и остаётся крутейшей записью... Эта пластинка действительно хороша от начала до конца. Потрясающе.



Невероятно, что группа за 20 лет своей профессиональной карьеры смогла добавить новые песни в свой уже существующий и умопомрачительно великолепный репертуар. Песню "Blood Brothers" они до сих пор исполняют на большинстве своих концертов, но они легко могли бы сыграть 10 песен из этого альбома».







