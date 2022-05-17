Лидер GHOST — о влиянии IRON MAIDEN

Лидер GHOST Tobias Forge дал интервью в рамках передачи "My Planet Rocks" на британской рок-радиостанции Planet Rock, где он назвал рок-песни, которые его вдохновили. Наряду с композициями RAMMSTEIN, FOO FIGHTERS, KILLING JOKE и METALLICA Форге упомянул трек IRON MAIDEN 2000 года "Blood Brothers". На вопрос о том, оказали ли IRON MAIDEN огромное влияние на GHOST, Forgeответил:
«Безусловно. Как в музыкальном плане, так и в плане сценического оформления. Но и когда речь заходит о профессиональной этике и просто об огромном объёме работы, который ты должен вложить в свою деятельность и в своё ремесло, — это всегда вдохновляло меня.
Когда я был ребёнком, я слушал пластинку [концертный альбом IRON MAIDEN 1985 года] "Live After Death" и был твёрдо намерен стать профессиональным музыкантом, я хотел гастролировать. Я знал о концепции гастролей, но большая часть моих познаний или моих предвзятых представлений о том, что такое гастроли, была связана с просмотром "Live After Death" и всеми теми выступлениями, которые они давали. Я сидел с большой книгой с картой и записывал, как они гастролировали, где они играли, чтобы для себя понять, как часто приходится выступать. На внутренней обложке этой пластинки есть много информации о гастрольной жизни.
1990-е годы были сродни средним векам для многих металлических групп 1980-х, и я должен признать, что после ухода Bruce'a Dickinson'a в 1993 году я не был большим поклонником Blaze'a Bayley. В 90-е годы, до Интернета, до такой доступности музыки приходилось вкладывать деньги в свои записи и время во всё, что вам нравилось.
В 1995 году, когда они записали первую пластинку с Blaze'ом ["The X Factor"], я был настолько погружён в дэт/блэк-металл, и я был так сильно занят изучением того, что произошло в 1985 году, что у меня не было времени следить за всем этим. Поэтому, конечно, я был поражён, когда Bruce вернулся в группу и они совершили триумфальное возвращение. Я должен сказать, что "Brave New World", альбом возвращения с Bruce'ом, был и остаётся крутейшей записью... Эта пластинка действительно хороша от начала до конца. Потрясающе.
Невероятно, что группа за 20 лет своей профессиональной карьеры смогла добавить новые песни в свой уже существующий и умопомрачительно великолепный репертуар. Песню "Blood Brothers" они до сих пор исполняют на большинстве своих концертов, но они легко могли бы сыграть 10 песен из этого альбома».
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).