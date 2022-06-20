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*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*Новое видео IN FLAMES 31
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 23
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 22
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 17
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Ghost

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1 фев 2022 : 		 Лидер GHOST — о прелести быть основным автором
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|||| сегодня

Вокалист GHOST потерял голос



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GHOST были вынуждены сократить выступление на фестивале Hellfest из-за потери голоса у Tobias Forge и не сыграли завершающий номер "Square Hammer".




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20 июн 2022
Tomahawk
А он у него был?
Like!1
20 июн 2022
Alias
Как можно потерять то, чего нет? ))) Хотя, когда Тобиас валил олдскульный шведодэт в Repugnant, звучал он убедительно!
Like!1
20 июн 2022
f
faza
Этот ваш Гост винегрет какой-то. Послушал последний альбом, так там чего только нет, и Бон Джови, и хэви... Капустник плагиатный.

просмотров: 430

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