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Лидер GHOST — о контроле



Tobias Forge прокомментировал недавнее заявление о том, что он «считается диктатором и помешанным на контроле» человеком:



«Я стараюсь быть помешанным на контроле, или я и есть тот, кого вы называете помешанным на контроле. Но то, что я помешан на контроле, не означает, что я всё контролирую; это просто означает, что я помешан на контроле — это стремление, потому что мне нравится делать всё по-своему. Но я также понял, что почти ничего из того, что я планирую, не происходит так, как я планирую; в итоге всегда получается другая версия того, что я задумал. Теперь я знаю, что, поскольку я добился определённого успеха, обычно всё получается неплохо, и пока это находится в моём списке дел, я могу довести процесс до совершенства. Но раньше я этого не осознавал



Когда у меня было в запасе столько времени, чтобы придумывать свои схемы и планы, потому что мне нечем было заняться — я вообще не был тогда успешным — тогда было проще иметь твёрдую, непоколебимую, стопроцентную установку: "Это мой план, и именно так всё и будет". А когда этого не происходило, приходилось возвращаться и испытывать горечь поражения. Сравните это с войной — возможно, это безвкусно в наше время, но если вы хотите сравнить это с войной, то это как быть генералом на войне. У вас должна быть конечная цель. Да, мы берём вон ту крепость. Я не знаю, как именно, — у меня есть пять разных планов, как туда добраться — я просто знаю, что мы можем взять и эту деревню, мы можем потерять эту деревню, но в конце концов, я надеюсь, мы будем контролировать эту крепость, и я хочу контролировать эту гавань. Но вы должны быть достаточно гибким, когда дело доходит до отступления, сдачи и захвата, потери некоторых людей, побед и всего прочего».













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