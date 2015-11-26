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Ghost

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Новое видео GHOST



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"Call Me Little Sunshine", новое видео группы GHOST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Impera", выходящего 11 марта на Loma Vista/Concord:

01. Imperium

02. Kaisarion

03. Spillways

04. Call Me Little Sunshine

05. Hunter's Moon

06. Watcher In The Sky

07. Dominion

08. Twenties

09. Darkness At The Heart Of My Love

10. Griftwood

11. Bite Of Passage

12. Respite On The Spital Fields

GHOST Announces 'Impera' Album, Shares Music Video For New Single 'Call Me Little Sunshine'





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

shakabre


20 янв 2022, 14:58		Мощь

Human


20 янв 2022, 15:31		Этот парень не подводит

father


20 янв 2022, 15:52		Богоугодно!

грозакоммунистов


20 янв 2022, 18:28		Рифф как мёд для ушей


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