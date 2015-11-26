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Ghost

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Лидер GHOST: «"Grift Wood" — о Майке Пенсе»



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Tobias Forge в рамках недавней беседы с Kerrang! рассказал о том, что новая композиция "Grift Wood" посвящена Майку Пенсу и ему подобным:

«Эта песня о нём и всех, кто подобен ему, кто готов пустить под откос всё, ради чего они работали. Они определённо претендуют на билет в первый ряд в ад. Это так иронично, потому что они в это верят. Такие люди унижают себя и просто едят дерьмо из чьей-то задницы, чтобы достичь того, чего они пытаются достичь.

Опять же, он является символом для людей всех времён, для которых конечная игра сводится к каким-то религиозным [вещам]. Он известен как этакий библеист, верящий, что у него сильная вера, и он просто ужасный, ужасный человек во всех отношениях. Он пытается сказать миру, что он служит Богу, что он часть светлой стороны. Тогда как в конце концов единственное, чего он хочет, — это власть. Но это не обязательно должно быть только о нём. Речь идет о таких людях, как он: о многих политиках, многих проповедниках, многих священнослужителях на протяжении всей истории человечества».

TOBIAS FORGE Says New GHOST Song



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Гепард


2 фев 2022, 11:59		Очередной скоморох с неформальным имиджем и повесткой, ни на шаг не отступающей от линии партии. Жил бы в России - призывал бы проголосовать за поправки и рассказывал бы о том, как похорошела Москва при Собянине.

father


2 фев 2022, 12:07		Они же шведы, там вроде какой-то линии партии особо и нет. Тем более что какую-нибудь He is довольно сложно назвать соответствием повестке:)

Гепард


2 фев 2022, 12:32		У них глобальная повестка, одна на весь запад. Тем потешнее выглядят шведские вскудахты про американского премьер-министра, уже оставившего свой пост)


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