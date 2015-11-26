Лидер GHOST: «"Grift Wood" — о Майке Пенсе»

Tobias Forge в рамках недавней беседы с Kerrang! рассказал о том, что новая композиция "Grift Wood" посвящена Майку Пенсу и ему подобным:
«Эта песня о нём и всех, кто подобен ему, кто готов пустить под откос всё, ради чего они работали. Они определённо претендуют на билет в первый ряд в ад. Это так иронично, потому что они в это верят. Такие люди унижают себя и просто едят дерьмо из чьей-то задницы, чтобы достичь того, чего они пытаются достичь.
Опять же, он является символом для людей всех времён, для которых конечная игра сводится к каким-то религиозным [вещам]. Он известен как этакий библеист, верящий, что у него сильная вера, и он просто ужасный, ужасный человек во всех отношениях. Он пытается сказать миру, что он служит Богу, что он часть светлой стороны. Тогда как в конце концов единственное, чего он хочет, — это власть. Но это не обязательно должно быть только о нём. Речь идет о таких людях, как он: о многих политиках, многих проповедниках, многих священнослужителях на протяжении всей истории человечества».
Гепард
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Гепард
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