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Лидер GHOST : «"Grift Wood" — о Майке Пенсе»



Tobias Forge в рамках недавней беседы с Kerrang! рассказал о том, что новая композиция "Grift Wood" посвящена Майку Пенсу и ему подобным:



«Эта песня о нём и всех, кто подобен ему, кто готов пустить под откос всё, ради чего они работали. Они определённо претендуют на билет в первый ряд в ад. Это так иронично, потому что они в это верят. Такие люди унижают себя и просто едят дерьмо из чьей-то задницы, чтобы достичь того, чего они пытаются достичь.



Опять же, он является символом для людей всех времён, для которых конечная игра сводится к каким-то религиозным [вещам]. Он известен как этакий библеист, верящий, что у него сильная вера, и он просто ужасный, ужасный человек во всех отношениях. Он пытается сказать миру, что он служит Богу, что он часть светлой стороны. Тогда как в конце концов единственное, чего он хочет, — это власть. Но это не обязательно должно быть только о нём. Речь идет о таких людях, как он: о многих политиках, многих проповедниках, многих священнослужителях на протяжении всей истории человечества».







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