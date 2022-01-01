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*Новое видео SCORPIONS 16
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 13
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Ghost

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Лидер GHOST — о песне про Майка Пенса



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Tobias Forge в беседе с Rolling Stone подтвердил, что "Grift Wood" имеет отношение к Майку Пенсу:

«Скажем так, речь может идти о человеке вроде него, который готов всю жизнь служить делу своей жизни в погоне за властью, а затем оправдывать это, ссылаясь на некую религиозную связь. Он — отличный пример такого человека. Когда кажется, что дно достигнуто, он всё равно умудряется постучаться снизу. Это одна из самых мерзких вещей, которые я когда-либо наблюдал, — обманывать людей, заставляя их верить, что он на их стороне».

GHOST




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КомментарииСкрыть/показать 1 )
9 мар 2022, 12:28
Хорошо бы ещё маленькую справочку добавить, что такое Майк Пенс. Не все ведь на Руси в курсе нюансов большой политики США))


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