Видео полного выступления GHOST



Видео полного выступления GHOST, которое состоялось на CURE Insurance Arena девятого сентября, доступно для просмотра ниже.



Трек-лист:



01. Kaisarion

02. Rats

03. Faith

04. Spillways

05. Devil Church

06. Cirice

07. Hunter's Moon

08. Ritual

09. Call Me Little Sunshine

10. Con Clavi Con Dio

11. Prime Mover

12. Watcher In The Sky

13. Year Zero

14. He Is

15. Miasma

16. Mary On A Cross

17. Mummy Dust

18. Dance Macabre

19. Square Hammer







