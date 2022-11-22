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*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 27
*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 19
*MOONSPELL отменили британский тур 15
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 10
*Новое видео STRATOVARIUS 10
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Ghost

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22 ноя 2022 : 		 GHOST выиграли первую американскую награду

23 сен 2022 : 		 Лидер GHOST: «Хейтеры — это прекрасно!»

23 сен 2022 : 		 Концертное видео GHOST

22 сен 2022 : 		 GHOST впервые в Billboard Hot 100

17 сен 2022 : 		 Лидер GHOST — о важности социальных сетей

15 сен 2022 : 		 Лидер GHOST: «Сейчас многие ваши любимые группы страдают»

13 сен 2022 : 		 Видео полного выступления GHOST

8 сен 2022 : 		 GHOST почтили память лидера DEATH

5 сен 2022 : 		 Лидер GHOST — о коммерческом успехе

30 авг 2022 : 		 GHOST впервые исполнили "Watcher In The Sky"

29 авг 2022 : 		 Новый альбом GHOST будет другим

27 июл 2022 : 		 Новое видео GHOST

17 июл 2022 : 		 Вокалист PRIEST: «Пока я был в GHOST, наёмников не было»

13 июл 2022 : 		 Вокалист PRIEST: «Последний альбом GHOST — такое себе»

7 июл 2022 : 		 Бывший участник GHOST: «Мне потребовалось полгода терапии после увольнения»

20 июн 2022 : 		 Вокалист GHOST потерял голос

11 июн 2022 : 		 Синглы GHOST стали золотыми

23 май 2022 : 		 Раскрыты личности музыкантов GHOST

21 май 2022 : 		 Лидер GHOST — о сотрудничестве: «Всегда всё дело в химии»

17 май 2022 : 		 Лидер GHOST — о влиянии IRON MAIDEN

14 май 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM хвалит GHOST

7 май 2022 : 		 Лидер GHOST — о членах на сцене

7 май 2022 : 		 ROB HALFORD признался в симпатии к группе GHOST

12 апр 2022 : 		 GHOST представили новые песни

31 мар 2022 : 		 Трилогия от GHOST

21 мар 2022 : 		 Успехи в чартах GHOST
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|||| сегодня

GHOST выиграли первую американскую награду



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GHOST выиграли первую американскую награду в своей карьере в категории "Favorite Rock Album" — победитель определяется голосами поклонников, в своей категории группа опередила COLDPLAY, IMAGINE DRAGONS, Machine Gun Kelly и RED HOT CHILI PEPPERS.




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22 ноя 2022
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deathstar777
Короче попса

просмотров: 530

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