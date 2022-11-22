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GHOST выиграли первую американскую награду



GHOST выиграли первую американскую награду в своей карьере в категории "Favorite Rock Album" — победитель определяется голосами поклонников, в своей категории группа опередила COLDPLAY, IMAGINE DRAGONS, Machine Gun Kelly и RED HOT CHILI PEPPERS.







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