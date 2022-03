сегодня



Успехи в чартах GHOST



GHOST опубликовали данные об успехах нового альбома "Impera":



* Germany: #1 (the band's highest-ever position in Germany)



* Sweden: #1



* U.K.: #2 (the band's highest-ever position in the UK)



* Netherlands: #2 (the band's highest-ever position in Netherlands)



* Belgium: #2 (the band's highest-ever position in Belgium)



* Norway: #2



* Australia: #3 (the band's highest-ever position in Australia)



* France: #5 (the band's highest-ever position in France)



* Ireland: #5 (the band's highest-ever position in Ireland)



* Italy: #20 (the band's highest-ever position in Italy)













