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ROB HALFORD признался в симпатии к группе GHOST



В новом интервью финскому изданию Chaoszine Rob Halford из JUDAS PRIEST рассказал о своей симпатии к шведской оккультной металлической группе GHOST:



«Я так рад за [лидера GHOST] Tobias'a [Forge], когда вижу, как его амбиции и мечты становятся реальностью. Он очень много работал, чтобы превратить GHOST в этот мировой феномен, понимаете? И этот парень — большой талант, потрясающе владеющий собой на сцене музыкант. А его песни... Альбомы замечательные. Я слежу за его карьерой с давних времён».



Еще в 2018 году Halford сказал, что надеется поработать с Forge в недалёком будущем:



«Я был в гримёрке с Tobias'ом из GHOST, и мы говорили о возможностях сотрудничества. Музыкантам нравится входить в мир друг друга. Это как разные футбольные команды — одна и та же игра, но по-разному разыгранная. Мне очень интересно посмотреть, как может вписаться мой голос».







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