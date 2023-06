15 июн 2023



Бокс-сет от GHOST



GHOST сообщили о том, что 28 июля будет выпущена расширенная версия альбома "Impera" в виде бокс-сета, включающего в себя:



* Individually copper foiled numbered at 6K units worldwide

* "Impera" and "Live From The Ministry" EP double colored vinyl (sky blue and gold) etching on Side D enclosed in a 3D, die-cut jacket with light feature

* 28-page "Impera" album booklet

* "Phantomime" EP on black ice vinyl with exclusive jacket artwork

* Unreleased cover "Stay" on a limited-edition orchid 7-inch single with etching on side B

* 22-page thick bound photo book

* 18x24 "Spillways" poster

* GHOST wax seal kit contained in a satin pouch with embroidered GHOST logo and three colored custom GHOST candles with three stamper designs

* All enclosed in a matte lift lid box with a copper foil GHOST logo











